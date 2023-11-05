Рассказываем, как выбрать бананы в магазине или на рынке.

Сочные, сладкие ярко-желтые бананы - частый гость на столе многих украинцев. Этот фрукт любят и взрослые, и дети, однако далеко не все знают, как выбрать бананы по этикетке или по внешнему виду, чтобы не принести домой продукт, "напичканный" ГМО. УНИАН выяснил правду и готов поделиться.

Так выглядят спелые бананы - как выбрать лучшие с прилавка

Эксперты поделились секретом, как определить хороший банан среди десятков связок на рынке или в магазине. Учтите, что внешний вид может быть обманчивым - далеко не всегда очень вкусный на вид банан в итоге оказывается именно таким.

Записывайте, каким должен быть спелый банан:

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равномерно желтого цвета без зеленых пятен;

с насыщенным фруктовым банановым ароматом;

допускается, если на банане есть коричневые точки;

на ощупь фрукт должен быть упругим и плотным.

Запомните, что любые черные вкрапления, признаки гниения или грибка, морщинистая кожура, слишком мягкая текстура самого банана - это симптомы невкусного, пропавшего или перезревшего фрукта.

Как выбрать бананы без ГМО - смотрим на этикетку

Если вы не знаете, какие бананы выбрать для себя и своих детей, обращайте внимание не только на внешний вид продукта, но и на этикетку. Производитель обязательно должен указывать всю информацию о продукте. И он это делает, но в виде цифр.

Бананы, на которых наклеена этикетка с кодом 4011 и 94011, являются органическими, выращены без использования химикатом и не считаются генно-модифицированным продуктом. Все остальные, в частности, те, которые имеют пятизначный код, начинающийся с цифры 8, покупать не стоит - никакой натуральностью от них и подавно не пахнет.

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