Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий все еще не лишен мандата депутата областного совета.
Об этом заявило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Как напомнили в ведомстве, суд признал Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.
"Он публично поддержал российскую оккупацию. Он добровольно пошел на сотрудничество и занял должность "главы" оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области. Но почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета", - отмечают в ведомстве.
В министерстве назвали ситуацию с мандатом Балицкого "позорной" и призвали лишить предателя депутатского мандата.
Дело гауляйтера Балицкого
Евгений Балицкий стал депутатом Запорожского областного совета в 2020-м от Оппозиционного блока. Однако с первых дней вторжения он встал на сторону оккупантов.
В конце июня глава оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за свою коллаборационную деятельность.