В ведомстве подчеркивают, что это позорная ситуация.

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий все еще не лишен мандата депутата областного совета.

Об этом заявило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Как напомнили в ведомстве, суд признал Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.

"Он публично поддержал российскую оккупацию. Он добровольно пошел на сотрудничество и занял должность "главы" оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области. Но почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета", - отмечают в ведомстве.

В министерстве назвали ситуацию с мандатом Балицкого "позорной" и призвали лишить предателя депутатского мандата.

Дело гауляйтера Балицкого

Евгений Балицкий стал депутатом Запорожского областного совета в 2020-м от Оппозиционного блока. Однако с первых дней вторжения он встал на сторону оккупантов.

В конце июня глава оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за свою коллаборационную деятельность.

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