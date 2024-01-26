Она дала четыре совета,которые могут улучшить жизнь.

Всем известна поговорка "ты есть то, что ты ешь". Выбор продуктов влияет на иммунитет, долголетие и даже психологическое здоровье.

"Многие люди не осознают, что пища, которую мы потребляем, каким-то образом влияет на наше психическое благополучие. Пища, которую мы едим при переваривании, взаимодействует с триллионами микробов в кишечном микробиоме и расщепляется на различные вещества, которые затем со временем влияют на наше психическое благополучие. Некоторые из продуктов, которые менее полезны, если мы их едим, настраивают кишечник на воспаление", - говорит доктор Ума Найду, психиатр по питанию из Гарвардского университета и автор книги" Успокойте свой разум едой", которую цитирует CNBC

Это в дальнейшем может привести к появлению ряда неблагоприятных симптомов, в частности, тревоги. Однако вернувшись к здоровому питанию ситуацию можно исправить.

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Она советует для улучшения самочувствия увеличить потребление клетчатки. В соответствии с исследование в журнале "Complementary Therapies in Medicine", повышенное потребление общего количества пищевых волокон снижает риски возникновения депрессии. Лучший способ получить клетчатку - больше есть растительную пищу, среди которой:

листовая зелень;

фасоль и другие бобовые;

семена льна;

цельное зерно.

Также диетолог рекомендует получать больше полифенолов, которые содержатся в цветных продуктах. Растения и овощи разного цвета "отражают уровень биоразнообразия, необходимый кишечным микробам". В свой рацион стоит добавить морковь, чернику, клубнику, маслины, фундук и орехи пекан.

"Все это чрезвычайно важно, потому что они обладают противовоспалительными, антиоксидантными свойствами, клетчаткой, а также многочисленными микроэлементами, которые необходимы нашему организму", — говорит Найду.

Она также советует есть продукты, богатые пробиотиками, которые так любит наш кишечник.

"Исследование, опубликованное в "Cell", очень авторитетном журнале, проведенном исследовательской группой из Стэнфордского университета несколько лет назад, показало, что добавление ферментированных продуктов в ваш рацион уменьшает воспаление", — говорит Найду.

Диетолог рекомендует найти ферментированные продукты, которые вам нравятся, будь то кефир, кимчи, йогурт или чайный гриб. Кроме того стоит использовать больше трав и специй.

"Специи и различные виды свежих трав богаты растительными полифенолами, богаты антиоксидантами и обладают противовоспалительными свойствами", — говорит женщина.

Она советует добавлять в свои блюда такие специи:

куркума и щепотка черного перца;

капсаицин из перца чили;

орегано;

петрушка;

тимьян;

имбирь;

чеснок.

"Они придают вкус вашей еде, добавляют глубины, независимо от того, готовите ли вы суп, печете овощи или кусочек лосося", — объясняет Найду.

Другие советы по здоровому питанию

Диетологи назвали ягоды, которые могут считаться самыми полезными из всех остальных. Если вы не уверены, какой ягоде отдать приоритет, это хороший вариант.

Врач-диетолог из института здоровья пищеварительной системы Джейми Аллерс в колонке для Health news hub рассказала, все ли орехи одинаково полезны.

Кулинарные специи усиливают вкус продуктов и повышают питательность блюд. Известные своими свойствами, специи уже много лет изучаются в медицинских и лечебных целях. Это полезно при многих заболеваниях, особенно для тех, у кого повышенный уровень холестерина.

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