Кунжут полезен для иммунитета в целом.

Кунжут - мощный претендент на звание "суперпродукта", наполненный питательными веществами, которые могут обеспечить множество потенциальных преимуществ для здоровья и стать отличным дополнением к уже сбалансированной диете.

Магистр здравоохранения, ведущий диетолог Университета штата Огайо Лиз Вейнанди рассказала об удивительной пользе этих семян для организма, передают ABC News.

"Семена кунжута являются хорошим источником клетчатки и полезных жиров. Они богаты магнием, витамином Е, железом и являются хорошим источником кальция", - отметила она.

По ее словам, кунжут содержит такие соединения, которые "могут помочь снизить уровень холестерина и улучшить уровень триглицеридов в крови". Все это делает кунжут полезным для сердца и иммунитета в целом, добавила диетолог:

"Семена кунжута являются особенно хорошим источником цинка, который имеет решающее значение для развития многих клеток иммунной системы… Они являются хорошим источником растительного белка".

Напомним, ранее диетолог назвала 10 трендовых суперпродуктов 2024 года.

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