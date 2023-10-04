Отмечается, что исследования показали, что это напиток может быть легким способом поддержать свое здоровье.

Люди, которые ежедневно выпивают хотя бы одну чашку чая, на 47% меньше подвержены риску развития одного из смертельных заболеваний, чем те, кто никогда его не пьет.

По словам ученых, чай помогает людям лучше контролировать уровень сахара в крови благодаря содержанию антиоксидантов и улучшению работы кишечника. Ежедневное употребление любого чая, включая обычную заварку или зеленый чай, снижало риск развития заболевания на 28% по сравнению с теми, кто никогда не выпивал ни чашки этого напитка.

"Полученные нами данные намекают на положительное влияние привычного чаепития на регуляцию уровня сахара в крови. Эти преимущества были наиболее выражены у тех, кто ежедневно пьет темный чай", - рассказал профессор Тонжи Ву из Университета Аделаиды в Австралии

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Считается, что более пяти миллионов британцев живут с диабетом, причем за последние 15 лет число случаев удвоилось. Ежегодно NHS тратит на лечение этого заболевания не менее 10 миллиардов фунтов стерлингов - около 10% всего бюджета.

При этом заболевании уровень сахара в крови становится слишком высоким из-за проблем с выработкой организмом гормона инсулина, который расщепляет глюкозу.

Предыдущие исследования показали, что употребление чая может снизить вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, но как это происходит, пока неясно. В последнем исследовании, представленном на конференции Европейской ассоциации по изучению диабета в Гамбурге, изучался вопрос о том, как этот напиток влияет на риск развития диабета.

В исследовании приняли участие 1923 взрослых жителя Китая, которых спросили, как часто они пьют чай: никогда, время от времени, часто и каждый день. Участников также спрашивали, какой тип чая они пьют: зеленый, черный, темный - вид ферментированного чая с Дальнего Востока - или другой чай.

Исследователи взяли анализы крови и мочи, чтобы определить количество сахара в них и измерить инсулинорезистентность. Оказалось, что при употреблении большего количества чая в мочу попадает больше сахара, что помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск развития диабета.

У людей, которые пили только черный чай, риск развития диабета был на 8% ниже

"Ежедневное употребление темного чая может снизить риск развития и прогрессирования диабета 2-го типа за счет улучшения контроля уровня сахара в крови. Если рассмотреть все различные биомаркеры, связанные с привычным употреблением темного чая, то это может быть одним из простых шагов, которые люди могут легко предпринять для улучшения своего питания и здоровья", - отметил профессор Зилин Сун из Юго-Восточного университета.

Ранее УНИАН писал, что названы три продукта на завтрак, которые помогут снизить уровень холестерина.

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