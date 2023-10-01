Оказывается, кофе - далеко не единственный напиток для бодрости. Эксперты подсчитали содержание кофеина в чае и выяснилось, что он может работать даже лучше - все зависит его от сорта и способа приготовления. Давайте разберемся, сколько кофеина в кофе и чае и как они действуют на организм.
- Сколько кофеина в черном чае и сколько в кофе
- Есть ли кофеин в зеленом чае и пакетированном
- Почему в чае больше кофеина, но кофе бодрит лучше
Сколько кофеина в черном чае и сколько в кофе
Принято думать, что кофе содержит больше кофеина, чем чай. Это и так, и нет. Как показали исследования, в кофе - примерно в 1,5-3 раза меньше кофеина, чем в чае. Для сравнения: в чайном листе содержится 3,5% кофеина (от общей массы сухого листа), а в зернах кофе - 1,1-2,2% кофеина (от массы бобов).
Есть ли кофеин в зеленом чае и пакетированном
Черный, зеленый или белый чай делают из листьев одного растения, поэтому кофеин есть в каждом виде, но его содержание отличается временем сбора и степенью ферментации. Уровень кофеина зависит от того, молодые или зрелые листья у чая, в старых - кофеина меньше. Но в черном чае, поскольку он ферментированный, больше кофеина, чем в зеленом.
Сколько содержится кофеина в чашке чая (230 мл):
- черный чай - в среднем содержит 47 мг, максимально - 90 мг кофеина;
- зеленый чай - в среднем содержит 20 мг, максимально - 45 мг;
- белый чай - в среднем содержит 6 мг, максимально - 60 мг.
Уровень кофеина в чае также зависит и от температуры воды и времени заваривания: напиток, который заваривают кипятком и который дольше настаивается, будет крепче чая, который заварили менее горячей водой и дали меньше настояться. Температура так же важна и для кофе - идеальными для него будут 90-96С.
Есть ли кофеин в чае в пакетиках? Оказывается, в пакетированном чае кофеина даже больше, чем в листовом - чайные листья, переработанные в крошку, ведут к большей экстракции кофеина при заваривании напитка кипятком. Но так как в чайном пакетике самого чая не так много, то и уровень кофеина на чашку примерно одинаков между пакетированным чаем и листовым.
Почему в чае больше кофеина, но кофе бодрит лучше
Все дело в том, что при заваривании кофе мы используем большее количество бобов, чем чайных листьев, поэтому и кофеина из них выделяется больше. Вот и получается, что в среднем в чашке натурального кофе кофеина больше, чем в такой же чашке чая. Если говорить о том, где больше кофеина - в чае или в растворимом кофе, то это опять-таки зависит от крепости обеих напитков.
Уровень кофеина в напитках в перерасчете на 1 чашку (230 мл) выглядит так:
- заваренный кофе - 95-200 мг;
- кофе растворимый - 27-173 мг;
- кофе эспрессо - 240-720 мг;
- черный чай - 25-90 мг;
- зеленый чай - 30-45 мг;
- чай мате - 65-130 мг.
Несмотря на то, что в чашке чая, как выяснилось, меньше содержание кофеина, он вызывает более устойчивый прилив энергии, чем кофе. Связано это с наличием вещества L-теанина в чае - оно способствует более длительному воздействию кофеина на организм. То есть, чай работает более мягко, но дальше. L-теанин содержит и зеленый, и черный чай, но в зеленом его немного больше.
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