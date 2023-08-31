Высокий уровень холестерина способствует возникновению многих серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты.

Если у вас высокий уровень холестерина, то он может накапливаться в кровеносных сосудах, соединяясь с другими веществами в крови, образуя бляшки. Изначально он не вызывает проблем со здоровьем, но в итоге это может помешать правильному току крови по сосудам.

Издание Express пишет, что высокий уровень холестерина является основным фактором риска возникновения таких заболеваний, как сердечные приступы и инсульты, а также ряда других проблем. В частности, виновниками увеличения уровня холестерина являются продукты с высоким содержанием насыщенных жиров - жирное мясо, сыр, масло и печенье.

Как некоторые продукты могут повысить уровень холестерина, так другие могут помочь его снизить, поэтому добавьте на завтрак эти три продукта.

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овес;

авокадо;

бобы.

Овес содержит клетчатку, которая помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности – или "плохого" холестерина.

"Растворимая клетчатка может снизить всасывание холестерина в кровоток. 5-10 граммов или более растворимой клетчатки в день снижают уровень холестерина липопротеинов низкой плотности", - отметили врачи.

Согласно исследованию, у участников, которые ежедневно съедали 70 граммов овса в виде каши, наблюдалось снижение уровня холестерина. За 28 дней у них уровень липопротеинов низкой плотности снизился на 11,6 процента.

Запеченная фасоль, как и другие виды фасоли, также богата растворимой клетчаткой.

"Они (бобы - УНИАН) перевариваются организмом долгое время, а это означает, что после еды вы дольше чувствуете себя сытым. Это одна из причин, по которой бобы являются полезной пищей для людей, пытающихся похудеть", - отметили в Гарвардской медицинской школе.

Авокадо, который в последние годы стал популярным продуктом для завтрака, наполнен полезными для сердца жирами.

Одно из исследований, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации в 2015 году, показало, что употребление одного авокадо в день в рамках диеты с умеренным содержанием жиров и холестерина может снизить уровень липопротеинов низкой плотности.

"Авокадо оказывает благотворное влияние на кардиометаболические факторы риска, которые выходят за рамки его профиля жирных кислот, полезных для сердца", - указано в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что врач и эксперт в области здоровья Сара Джарвис рассказала, что соль повышает кровяное давление, заставляя организм удерживать больше воды, оказывая давление на стенки кровеносных сосудов.

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