Советы некоторых пользователей сети были куда более радикальными.

В общественном транспорте действует неписаное правило - не причинять дискомфорта другим пассажирам. Но, кажется, не все об этом помнят.

Одну уставшую женщину похвалили за то, что во время пятичасового полета она противостояла очень невежливой пассажирке. О своем опыте женщина рассказала на Reddit, сообщает Mirror.

По словам женщины, во время этого полета она была беременна и едва не опоздала на рейс. Впрочем, комфортным этот полет не стал из-за ног пассажирки, которая была позади.

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"Едва сели на пятичасовой рейс, и эта женщина прокралась босыми ногами на мой подлокотник, отталкивая мою руку с него. Почему люди так себя ведут?",- рассказала женщина, добавив фото ног.

Пользователи соцсетей были возмущены фотографией, более 5800 из них поспешили поделиться своим отвращением и дать идеи, как с ним бороться. Вот несколько самых популярных советов:

"Я - прямолинейный человек, поэтому немедленно бы встал, развернулся и потребовал бы, что этот человек убрал свои ноги от меня сейчас же";

"Поднимите подлокотник, представьте, что вы даже не заметили. Бонусом станет то, если во время этого ее пальцы пострадают";

"Притворись, что чихаешь, во время этого брызгни водой на ее ноги";

"Напомни ей, что она не в своей чертовой гостиной... Стоит говорить людям, когда они наглеют, и устанавливать границы";

"Вернись и скажи ей, чтобы она убрала свои вонючие ноги. Это отвратительно".

Позже женщина рассказала: "Спасибо всем за хорошие советы. На моем подлокотнике сейчас нет неприятных пальцев ног, я вытерла его. Я сказала ей не делать этого больше, иначе я вызову бортпроводника. А если это не сработает, то у меня под рукой есть бутылка воды".

По словам женщины, пассажирка не извинилась, просто опустила ноги с недовольным выражением лица. Женщина добавила, пассажирка позади больше ничего не сказала, но отомстила ударом о ее стул.

Напомним, что ранее женщина изящно отомстила пассажирке самолета, которая отказался поменяться местами, чтобы она сидела со своими детьми.

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