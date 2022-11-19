Чтобы хоть как-то сдвинуться с места, полиции нужно срочно найти жертву.

Французская полиция уверена, что убийство было, но проблема в том, что тела нет и никто в тот день не пропал.

В этой загадочной истории, достойной детектива о комиссаре Мегрэ, прокуроры Нормандии просят общественность помочь им понять, кто же умер в день убийства, сообщает Би-би-си.

"За 23 года работы в суде я ни разу с таким не сталкивался, - развел руками государственный обвинитель Реми Кутен. - У нас нет тела, и мы не знаем личности человека, который, как нам кажется, был убит".

Что у полиции есть, так это подозреваемый. 46-летний поляк, имя которого держат в секрете, много лет жил во Франции и работал плотником, а сейчас он под арестом.

Следователи полагают, что дело было так: подозреваемый, будучи подшофе, ехал за рулем своей черной Audi и сбил женщину на велосипеде неподалеку от местечка Бургтерулд в 150 км на северо-запад от Парижа.

Подумал, что убил и поехал домой за лопатой. Но когда вернулся, обнаружил, что женщина еще жива. Полиция уверена, что тогда он решил добить ее лопатой, потом закопал, а велосипед выбросил на свалку.

Небольшая загвоздка: очень мало доказательств того, что все именно так и было. Ни тела, ни признания, ни велосипеда. В довершение всего - ни одной заявки о пропавшей женщине.

Пр этом уверенность следователям придает то, что подозреваемый сам рассказал об этом нескольким людям.

Через два месяца после случившегося, 14 мая, экс-подруга подозреваемого явилась в полицейский участок в Дьеппе и рассказала, что ее бывший позвонил ей пьяный 9 марта и признался, что убил женщину в результате аварии.

Это была его первая версия. Позже снова позвонил и заявил, что все хорошо: женщина жива и ушла домой.

Подруга заволновалась и на следующий день решила своего бывшего навестить. Дома его не оказалось, но на лобовом стекле его машины зияла вмятина с большим красным пятном. 13 марта ей все-таки удалось с ним поговорить. Тогда-то он и выложил в деталях историю про убийство лопатой. Велосипедистка, по его словам, походила на бездомную.

Еще трое свидетелей слышали от подозреваемого три других версии произошедшего.

Одна из знакомых зашла к подозреваемому домой позже в день аварии и застала его лихорадочно оттирающим поврежденную машину. Ей он сказал, что сбитая женщина выжила. Знакомая на всякий случай все равно сфотографировала машину, и теперь это одна из ключевых улик в деле.

Другой факт против подозреваемого - то, что он объявил о краже Audi, которую нашли обгоревшей в середине апреля. Позже он признался полиции, что сам же ее и поджег.

В июне его арестовали, и тогда он объявил, что все это неудачная шутка - он выдумал историю, чтобы разжалобить свою бывшую подругу. Сам повредил лобовое стекло и размазал по нему куриную кровь.

Потом признал, что авария все же была, а потом снова стал твердить про плохую шутку.

Чтобы хоть как-то сдвинуться с места, полиции нужно срочно найти жертву: кто-то же должен был пострадать в той аварии.

"Есть масса пропавших людей, о которых не сообщают полиции", - сетует прокурор Кутен.

Есть вероятность, что сбитая женщина была туристкой или иностранкой, у которой был второй дом во Франции. Может быть, это велосипедистка, пустившаяся в дальнее путешествие. Может быть, эта женщина просто жила в изоляции, в отрыве от своей семьи и друзей.

В призыве к возможным очевидцам происшествия, опубликованным полицией, жертва описана как женщина 40-60 лет, с рюкзаком, на велосипеде и, возможно, с сумками, прикрепленными к багажнику. Ничего больше полиция о ней не знает.

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