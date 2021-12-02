Отношения между странами заметно ухудшились из-за спора на выдачу лицензий на лов рыбы.

Президент Франции Эммануэль Макрон обозвал британского премьера Бориса Джонсона "клоуном", который руководит "цирком", на фоне рыболовецкого скандала.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на французскую газету Le Canard Enchaine.

Макрон вспомнил недобрым словом Джонсона во время посещения Хорватии в прошлую среду – через несколько часов после того, как 27 нелегалов утонули в Ла-Манше.

Как сообщает местное издание, Макрон сказал: "У нас происходят серьезные дискуссии, но он (Джонсон – УНИАН) поражает меня своей неэлегантностью. Это всегда один и тот же цирк".

Читайте такжеБлогер из США использовал фото украинского актера - тот его потроллил (видео)Позже он добавил: "Жаль видеть такую большую страну, с которой мы могли бы так много сделать, во главе с клоуном".

Отношения между Лондоном и Парижем были практически заморожены в последние несколько месяцев из-за определения права на вылов рыбы после Brexit и переходом Ла-Манша, пишет The Mirror.

Ситуацию усугубило письмо Джонсона к Макрону с требованием немедленно принять меры по незаконному пересечению переходов через Ла-Манш.

Рыболовный спор между Британией и Францией: детали

Спор вспыхнул тогда, как Франция обвинила Британию в выдаче лишь половины лицензий, на которые, по ее мнению, она имеет право. В то же время в Лондоне претензии Парижа отвергли: мол, выдают лицензии в своих водах по правилам соглашения по Brexit.

В кулуарах саммита G20 представители сторон так и не смогли договориться. В Париже, в свою очередь, пригрозили адресными санкциями, включая ужесточение некоторых проверок.

Ни один из лидеров, утверждают официальные лица, не собирается идти на уступки, поскольку оба считают, что они правы.

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Автор: Виолетта Орлова