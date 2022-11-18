Вокруг Карабаха снова зреет конфликт, инспирированный российскими "миротворцами", отмечают журналисты.

Тема войны в Украине в информационном пространстве несколько потеснила обсуждение другого военного конфликта: более месяца назад шесть французских сенаторов инициировали проект резолюции с призывом к правительству добиваться международного осуждения Азербайджана по обвинению в "массовых военных преступлениях" и введении Евросоюзом "эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана".

Как говорится в сюжете 24 канала, такие формулировки возникли не случайно: подобные упреки последние 8 месяцев слышит в свой адрес Россия как страна-агрессор против Украины. Именно такой нарратив "страна-агрессор" по отношению к Азербайджану пытаются навязать Евросоюзу несколько французских деятелей, доказывая, что в карабахском конфликте нападающей страной является Азербайджан, якобы аннексировавший часть армянских территорий. Между тем, во время Второй карабахской войны в 2020 году Азербайджан лишь вернул часть своей территории, которая более 30 лет была оккупирована Арменией с помощью России. Именно российские ракеты из рук армянских военных летели на 80 населенных пунктов Азербайджана, и мирных крестьян-азербайджанцев жестоко убивали армянские и русские солдаты.

Журналисты отмечают, что несмотря на то, что Азербайджан вернул собственные земли, и они были признаны международным сообществом, вокруг Карабаха снова зреет конфликт, инспирированный российскими "миротворцами".

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По словам политического эксперта центра Democracy House Анатолия Октысюка, Армения, чья диаспора насчитывает более 700 000 в одной только Франции, стремится заручиться поддержкой Запада для дальнейших агрессивных действий в Карабахе при поддержке военных РФ.

"Сейчас ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном нестабильна. Потому что Армения не демонстрирует политическое желание выполнять мирные договоренности по результатам второй Карабахской войны. Там происходят постоянные провокации, пограничные стычки. Включается пропагандистская машина со стороны Армении", – утверждает Октисюк.

При этом, отмечается в материале, заинтересованные лица пытаются провести параллели с российско-украинской войной – мол, Армения, как и Украина, является жертвой военной агрессии. Однако, по мнению экспертов, эта версия действительно абсурдна.

"Есть попытки настроить против Азербайджана международные коалиции, привязывая карабахский конфликт к украинскому вопросу. Но их невозможно соединить. Если сравнивать эти два конфликта, то Украина похожа на Азербайджан, а Армения – на россию. И они союзники. И там, и там есть оккупированные территории, которые Азербайджан освободил военным путем. То же сейчас делает и Украина", – заявил Анатолий Октисюк.

В подтверждение слов эксперта журналисты напомнили, какую позицию заняли обе страны Южного Кавказа по поддержке Украины в войне. Азербайджан предоставил Украине 200 тысяч литров бесплатного топлива для автомобилей скорой помощи и ГСЧС, более 900 тонн медикаментов, медоборудования, продовольствия на сумму свыше €15 млн. В то время как армянские политики не скрывают приверженности Кремлю, блокируют на международном уровне все антироссийские резолюции и принимают участие в военных учениях вместе с русскими солдатами.