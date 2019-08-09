Парижская полиция жалуется, что чайки атакуют их дроны и срывают операции

По словам экспертов, чайки нападают на дроны, потому что принимают их за хищников.

Парижские полицейские жалуются, что чайки атакуют беспилотные летательные аппараты, которые используют для различных операций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

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У парижской полиции есть около 15 беспилотников, которые используются для операций надземного наблюдения. Только за этот год чайки атаковали беспилотники не менее десяти раз.

По словам полицейских, как минимум один раз из-за чаек было сорвано наблюдение за демонстрациями "желтых жилетов".

Эксперты говорят, что чайки нападают на дроны, потому что принимают их за хищников.

Орнитологический центр парижского региона сообщил, что за последние 15 лет в городе увеличилось количество чаек, что объясняется изменением экосистем вдоль побережья.

Ученые разрабатывают план оснащения беспилотников динамиками, которые будут излучать ультразвук или шум хищных птиц, чтобы отпугивать чаек.

Как сообщал УНИАН, в Калифорнии взрослый медведь сорвался с обрыва и упал на капот полицейского автомобиля.