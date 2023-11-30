Иногда нам может казаться, что успех - это что-то недосягаемое. И в какой-то момент мы перестаем стараться и просто плывем по течению.
Однако жизнь должна стоить того, чтобы ее прожить. И, как пишет Hack Spirit чтобы достичь в ней высот, вам нужно избавиться от этих 12 привычек.
1) Откладывать вместо того, чтобы действовать
Когда вы откладываете дела и убегаете от реальности, задачи накапливаются, стресс возрастает, и гора, на которую вам нужно подняться, кажется непреодолимой.
2) Сосредоточиться на препятствиях вместо решений
Сосредоточение внимания на барьерах, вещах и навыках, которых у вас нет, - ваш злейший враг. Поэтому вам нужно направить свою энергию на поиск творческих решений.
3) Думать о прошлых ошибках вместо того, чтобы учиться на них
Ваши ошибки - это не ваши неудачи, это возможности для роста, и их можно использовать как схему для улучшения.
4) Окружать себя негативом вместо позитива
Компания, которая вас окружает, формирует ваше мышление. Положительные влияния порождают оптимизм, устойчивость и способность действовать. Так что ищите тех, кто вдохновит и поднимет вас. К счастью, в наши дни найти единомышленников не так уж и сложно, по крайней мере, в Интернете.
5) Неуверенность в себе вместо уверенности
Когда вы никогда не испытывали вкуса успеха в своей жизни, легко сомневаться в себе и думать, что вы ни на что не способны. Вот почему вам нужно получить небольшие победы, чтобы почувствовать вкус.
Вы начинаете чувствовать себя уверенно, признаете свои таланты, отмечаете свои успехи и позволяете этой внутренней уверенности управлять вами.
6) Придерживаться своей зоны комфорта вместо того, чтобы принимать вызовы
Личностный рост происходит, когда вы делаете шаг в неизвестность. Проблемы, хотя и пугающие, - это возможность раскрыть свои способности. Как только вы научитесь принимать дискомфорт, вы добьетесь успеха.
7) Ждать "идеального" момента вместо того, чтобы воспользоваться возможностями
Если вы ждете подходящего момента, чтобы что-то сделать, вы, вероятно, никогда не увидите, как это произойдет. Так что, если вы хотите что-то сделать, пришло время сделать это сейчас. Ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году.
8) Соглашаться на посредственность вместо стремления к совершенству
Посредственность - враг прогресса. Стремитесь к совершенству в большинстве вещей, которые вы делаете.
9) Жаловаться и оправдываться
Когда вы постоянно жалуетесь, вы сохраняете негатив. Все становится препятствием, а не возможностью. Ответственность за свои действия развивает характер и устойчивость. Это первый шаг к позитивным изменениям.
10) Чрезмерное мышление вместо того, чтобы доверять своим инстинктам
Часто вам просто нужно доверять своим инстинктам: часто ваше подсознание обрабатывает информацию быстрее, чем ваше сознание. Чрезмерное обдумывание запутывает ясность и приводит к ненужной нерешительности.
11) Сравнивать себя с другими вместо того, чтобы сосредотачиваться на своих действиях
Сравнение - вор радости. Ваше путешествие уникально, с вашими испытаниями и победами. Сосредоточьтесь на своем прогрессе, празднуйте свои победы и учитесь на своих неудачах.
12) Избегать критики вместо того, чтобы использовать ее для роста
Отзывы и критика являются ценным достоянием. Вы должны принять это как инструмент для улучшения. Это не критика вашей ценности, а руководство по улучшению ваших навыков и развитию.
Ранее УНИАН писал о топ-6 плохих привычек, которые мешают вам жить счастливо.