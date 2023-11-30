В частности, нужно выйти из зоны комфорта и не сосредотачиваться на негативе.

Иногда нам может казаться, что успех - это что-то недосягаемое. И в какой-то момент мы перестаем стараться и просто плывем по течению.

Однако жизнь должна стоить того, чтобы ее прожить. И, как пишет Hack Spirit чтобы достичь в ней высот, вам нужно избавиться от этих 12 привычек.

1) Откладывать вместо того, чтобы действовать

Когда вы откладываете дела и убегаете от реальности, задачи накапливаются, стресс возрастает, и гора, на которую вам нужно подняться, кажется непреодолимой.

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2) Сосредоточиться на препятствиях вместо решений

Сосредоточение внимания на барьерах, вещах и навыках, которых у вас нет, - ваш злейший враг. Поэтому вам нужно направить свою энергию на поиск творческих решений.

3) Думать о прошлых ошибках вместо того, чтобы учиться на них

Ваши ошибки - это не ваши неудачи, это возможности для роста, и их можно использовать как схему для улучшения.

4) Окружать себя негативом вместо позитива

Компания, которая вас окружает, формирует ваше мышление. Положительные влияния порождают оптимизм, устойчивость и способность действовать. Так что ищите тех, кто вдохновит и поднимет вас. К счастью, в наши дни найти единомышленников не так уж и сложно, по крайней мере, в Интернете.

5) Неуверенность в себе вместо уверенности

Когда вы никогда не испытывали вкуса успеха в своей жизни, легко сомневаться в себе и думать, что вы ни на что не способны. Вот почему вам нужно получить небольшие победы, чтобы почувствовать вкус.

Вы начинаете чувствовать себя уверенно, признаете свои таланты, отмечаете свои успехи и позволяете этой внутренней уверенности управлять вами.

6) Придерживаться своей зоны комфорта вместо того, чтобы принимать вызовы

Личностный рост происходит, когда вы делаете шаг в неизвестность. Проблемы, хотя и пугающие, - это возможность раскрыть свои способности. Как только вы научитесь принимать дискомфорт, вы добьетесь успеха.

7) Ждать "идеального" момента вместо того, чтобы воспользоваться возможностями

Если вы ждете подходящего момента, чтобы что-то сделать, вы, вероятно, никогда не увидите, как это произойдет. Так что, если вы хотите что-то сделать, пришло время сделать это сейчас. Ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году.

8) Соглашаться на посредственность вместо стремления к совершенству

Посредственность - враг прогресса. Стремитесь к совершенству в большинстве вещей, которые вы делаете.

9) Жаловаться и оправдываться

Когда вы постоянно жалуетесь, вы сохраняете негатив. Все становится препятствием, а не возможностью. Ответственность за свои действия развивает характер и устойчивость. Это первый шаг к позитивным изменениям.

10) Чрезмерное мышление вместо того, чтобы доверять своим инстинктам

Часто вам просто нужно доверять своим инстинктам: часто ваше подсознание обрабатывает информацию быстрее, чем ваше сознание. Чрезмерное обдумывание запутывает ясность и приводит к ненужной нерешительности.

11) Сравнивать себя с другими вместо того, чтобы сосредотачиваться на своих действиях

Сравнение - вор радости. Ваше путешествие уникально, с вашими испытаниями и победами. Сосредоточьтесь на своем прогрессе, празднуйте свои победы и учитесь на своих неудачах.

12) Избегать критики вместо того, чтобы использовать ее для роста

Отзывы и критика являются ценным достоянием. Вы должны принять это как инструмент для улучшения. Это не критика вашей ценности, а руководство по улучшению ваших навыков и развитию.

Ранее УНИАН писал о топ-6 плохих привычек, которые мешают вам жить счастливо.

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