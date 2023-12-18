Эволюционно люди - "ленивые" создания. Чтобы чего-то достичь им нужен толчок.

Всемирно известный "отец" психологии Карл Юнг говорит, что человечество должно говорить "спасибо" за все проблемы, которые подкидывает ему на пути судьба.

Однако эволюционно человек - создание ленивое, чтобы заставить себя двигаться вперед, оно нуждается в "качественном" пинке. Немало представителей современного поколения еще до преодоления реальных "трудностей" заранее напуганы, что будет "тяжко". Как выйти из этого состояния и начать что-то менять? Аккредитованный астролог и редактор портала HackSpitrit Перл Нэш назвала 9 необходимых для "успеха" шагов, ссылаясь на личный опыт.

9 признаков того, что вы не двигаетесь вперед:

1) Ты пугаешься нового и избегаешь его. Конечно, никогда нельзя быть уверенным на 100%, выйдет ли реализовать цель, когда идешь по пути "нового" для себя. Но люди, которые даже не пытаются, ожидаемо ничего не достигают. По словам Нэш, уверенность рождается не тогда, когда уже есть в чем-то успех, а еще на этапе попыток к нему добраться. Так что идем только вперед.

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2) Жизнь с бесконечным поиском цели. Чтобы достичь чего-то, нужно приложить усилия и работать над этим. Казалось бы, этот секрет знают все. Но часто человек неосознанно ставит перед собой сразу много целей и разрывается между ними, не выполнив заветную мечту. Стоит изучить свой внутренний мир, чтобы выбрать для себя смыслы. Работать на работе, которая не нравится, бесцельно тратить время перед телевизором просто потому, что не понимаешь своих предпочтений, - банальная рутина. Надо искать "себя" и "свое", чтобы чего-то достичь, говорит астролог.

3. Если поставил цель - подари ей нормальный план. Определиться в том, чего хочется, маловато для "успеха". Нужен план, который позволит воплотить замысел. Преимущественно, "неуспешные" люди лишь жалуются на жизнь, но активных шагов, чтобы ее изменить, не предпринимают. Следует уметь не только ставить цель, но и планировать свой путь.

4) Пустая болтовня без действий. Часто люди говорят, что уже "с понедельника" начнут худеть, бегать, больше или меньше работать - в общем, как-то менять жизнь. Сказать - одно, а сделать - другое. Если долго стоять на одном месте, риск разочароваться в своем деле, выше. О каком тогда успехе можно мечтать?

5) Легкие путь для ленивых, работай. Иногда простое решение - это неплохо. Но опыт Нэш больше свидетельствует в пользу кропотливого труда - он куда эффективнее. Если человек застрял в своей зоне комфорта, велика вероятность, что он не прилагает ни усилий, ни настойчивости. "Вы просто не работаете. И точка", - пишет астролог. Если вы чувствуете, что это о вас, закатайте рукава и постарайтесь. Возможно, успех от вас не так уж далек, как может казаться.

6) Бремя ответственности - "нежелательный" багаж успеха. Чем успешнее мы, тем большой зоной ответственности обладаем - больше влияем на жизнь, мнения других. Взять на себя это бремя - нелегко, но и жизнь нелегка. За какие-то "сливки" придется платить. Но, если вы честны и ответственны, не стоит заранее бояться ошибок. Это не об успехе, умейте брать на себя ответственность.

7) Хочешь успеха, слушай критику. Как уже упоминалось, нельзя что-то пробовать и пытаться реализовывать "идеально". Ошибки всем свойственны, поэтому следует воспринимать здоровую критику в связи с ними. Если уже наделали "дел", признайте свои ошибки. Потом, через некоторое время, за определенные уроки вы можете даже "благодарить". Нет такого человека, который бы любил критику. Надо себя пересилить, воспринимать ее "с умом".

8) Не утони в водовороте прошлого. Те или иные события в жизни, опыт в отношениях, работе и тому подобное - часто становятся, словно водоворот, от которого пытаешься отплыть, а он еще сильнее затягивает в себя. Не зависимо от того, был у вас положительный или отрицательный опыт, живите настоящим. Это не значит, что пережитые уроки "забыты". Но надо сосредоточиться на своем "завтра", а не на вчерашнем дне.

9) Верь в возможности, а не в поражения. Нэш подчеркивает, что вера в себя и уверенность - главные мотиваторы успеха. Сомневаться в жизни - нормально, каждый человек с этим сталкивается. Но не надо позволять подобным мыслям есть себя и провоцировать страх. Пусть тревога попытается одолеть вас, когда вы уже ею "пренебрегли" и пошли вперед к "успеху". Вряд ли ей это удастся.

Психолог объяснил, как вдохновить ребенка правильно

Между тем психологи говорят, что вдохновлять ребенка фразами: "Ты можешь все" - ложный инстинкт мамы и папы. Да, эта практика была популярна не менее 50 лет. Этим мы обязаны теории "самоэффективности" Альберта Бандуры.

Но сейчас современным родителям следует вдохновлять ребенка по-другому: в чем опасность фразы "ты можешь все" и как действовать.

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