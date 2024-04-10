Даже среди охотничьих пород есть такие, которым внимание хозяина милее добычи.

Когда-то у собак было много работы - охранять дом, помогать своему владельцу на охоте или на пастбище. Сегодня для многих людей собака - это прежде всего друг и даже член семьи.

Именно поэтому издание Scotsman решило составить топ-10 самых нежных собачьих пород. Эти собачки не всегда хорошо показывают себя на охоте на лис или в поиске преступников (хотя в списке такие породы тоже присутствуют), но они всегда готовы дарить вам свою нежность. Вот эти породы:

Боксер . Время от времени они могут выглядеть немного ворчливыми, но боксеры известны тем, что создают чрезвычайно глубокие и прочные связи со своей семьей. Это означает, что они требуют больше внимания и ласки, чем другие собаки, но отражают это в десять раз. Джек-рассел-терьер . Демонстрирует свою глубокую привязанность к своим владельцам тремя различными способами: старательно следует за ними, прижимаясь, когда это возможно, и защищает, когда речь заходит о незнакомцах. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель . Преданный и ласковый пес. Это еще одна собака, которая будет следовать за вами по дому. Грейхаунд . Порода известна прежде всего своей скоростью. Но, когда эта собака не бегает по парку, она превращается в ленивое создание с нежным и ласковым характером, что делает грейхаунда замечательным терапевтом. Такса . Если у вас есть такса, вы не сомневаетесь, что вы ее самый любимый человек в мире. Она с удовольствием будет часами спать у вас на коленях. Также таксы любят перевернуться на спину, требуя, чтобы владелец пощекотал им животик. Золотистый ретривер . Так же, как и его двоюродный брат-лабрадор, золотистый ретривер живет, чтобы любить людей, образуя особенно крепкие и ласковые связи с детьми. Бишон-фризе . Любимое место этого пса - у вас на коленях, или, свернувшись калачиком у вас в ногах на кровати. Их милый характер означает, что они гарантированно будут хорошо ладить почти с кем угодно, но сохранят особое количество любви к своей семье. Лабрадор-ретривер . Никого, кто имеет лабрадора-ретривера, не удивит появление этой собаки в списке самых ласковых пород. Они известны как нежные, преданные и очень ласковые. Ньюфаундленд . Нежные великаны, ньюфаундленды требуют много упражнений, но в конце долгой прогулки они не любят ничего другого, как свернуться калачиком возле своего владельца, как огромные плюшевые мишки. Они также невероятно нежные и любящие с детьми. Мопс . Нет ничего, что нравится мопсу больше, чем когда он сидит на коленях своего хозяина, проводя часы, когда его поглаживают. Они также будут следовать за вами, как тень, что объясняет их прозвище "собака на липучках"

Другие интересные материалы о домашних любимцах

Как писал УНИАН, не всем котам нравится, когда владелец их целует. Даже самый ласковый кот может быть недоволен подобными нежностями, если у него не соответствующее настроение.

Видео дня

Также мы рассказывали, как защитить собаку от клещей и достать паразита, если тот уже прицепился. Здесь нужно знать несколько нюансов.

Вас также могут заинтересовать новости: