Нужно внимательно следить за поведением домашнего любимца.

Нужно погрузиться в науку о поведении котов, чтобы понять, любят ли они поцелуи. Первое, что следует учесть, это то, что коты – это индивидуалисты. Некоторые котики более ласковые, чем другие. Но независимо от темперамента, все коты предпочитают, чтобы все происходило строго на их условиях, пишет Cattitude daily со ссылкой на исследовательницу из штата Колорадо Моди Рамос.

Отмечается, что нужно выбирать подходящий момент, чтобы поцеловать домашнего любимца. Можно попробовать сделать это, когда он подойдет, чтобы его погладили, или захочет лечь рядом. Коты не любят резких движений и почти всегда находятся на страже.

Кот не понимает, что такое человеческий поцелуй

Животное на самом деле не способно понять, что означает поцелуй. Для человека – это высший знак привязанности. В их воображении это, скорее всего, означает, что хозяин прижимает свою голову к его голове, пишет автор.

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Коты общаются совсем иначе, чем люди, поэтому для них не понятно, что именно означает, когда их целуют. Если ваш кот любит хозяина, то он терпит такое поведение и не возражает, потому что о нем хорошо заботятся.

Поэтому, хотя они не в состоянии полностью понять, что делает человек, они осознают, что это приносит ему счастье. И они, скорее всего, будут мурлыкать в ответ.

Кошки любят поцелуи на их языке

Стоит отметить, что коты смотрят на других котов медленными морганиями. Также домашнее животное может медленно моргать, глядя на хозяина. Так он посылает кошачий поцелуй. Они делают это потому, что чувствуют себя расслабленными и в безопасности. Если кот закрывает глаза возле хозяина, это означает, что он ему доверяет и не чувствует угрозы.

Исследования даже показали, что медленное моргание с котиком – отличный инструмент для общения с ним на понятном для него языке. Поэтому можно попробовать медленно моргать вместе с котиком на повседневной основе. Потому что коты любят поцелуи на их условиях, а особенно на языке, который они полностью понимают, говорится в статье.

Интересности о котах

Обычно если в течение дня проследить за своим котом, то можно застать его во время дремоты. Однако как только вы захотите лечь спать, то кот не даст вам этого сделать, из-за чего их хозяева часто не высыпаются. Этому есть объяснение.

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