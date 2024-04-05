Если вы хотите побаловать собаку сладостями, стоит знать определенные правила.

Рацион питания может обеспечить вашей собаке крепкое здоровье, а может привести к его значительному ухудшению. Вот почему вы никогда не должны давать своим домашним животным человеческую пищу, не убедившись, что она является для них безопасной.

Некоторые люди часто угощают своих любимцев человеческими вкусностями, например, фруктами и ягодами. Именно это побудило издание Parade Pets расспросить специалистов, можно ли давать собакам клубнику. Ответ дали практикующие американские ветеринары Энди Рорк, Молли Бринкманн и Джуди Морган.

Можно ли давать клубнику собакам?

Хорошие новости для поклонников клубники - по словам экспертов, вы можете поделиться любимыми фруктами со своей собакой.

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"Клубника не содержит вредных или токсичных для собак веществ в малых или умеренных количествах, поэтому ее не считают токсичной пищей для собак. Да, собаки могут есть клубнику, и они любят ее по той же причине, почему мы с вами: потому что она вкусная!" - объясняет доктор Рорк.

Доктор Морган добавляет: "Клубника сладкая, и собаки чувствуют ее сладость. Поскольку большая часть еды, которую они едят, не является сладкой, изменение вкуса может быть для них приятным".

"Клубника полезна для собак любого возраста. Хотя старшие собаки могут иметь больше пользы от нее", - уверяет доктор Рорк.

Можно ли давать клубнику щенкам?

Все трое экспертов утверждают, что для щенков клубника так же безопасна, как и для взрослых собак. Однако есть некоторые указания, когда дело доходит до кормления ягодами вашего щенка.

Сначала нужно определить, достаточно ли они взрослые. Бринкман говорит, что клубника безопасна для употребления отлученными от матери щенками. Доктор Морган соглашается: "Щенки могут есть клубнику, как только они могут есть твердую пищу, однако лучше всего вводить одну новую пищу за раз, в небольших количествах".

Как безопасно кормить собаку клубникой?

"Клубнику в идеале следует подавать собакам в виде кусочков, чтобы уменьшить любой риск удушья. Теоретически, собаки (как и люди) могут подавиться любым куском пищи, достаточно большим, чтобы перекрыть дыхательные пути... если они неправильно пережевывают и глотают", - объясняет Рорк.

Также вы никогда не должны делать одну вещь - подбрасывать клубнику в воздух, чтобы собака поймала ее, поскольку это повышает риск, что животное подавится ягодой.

Что касается количества клубники, которую можно дать собаке, то это зависит от размера животного. "Не стоит давать ее собакам ежедневно. Она может нарушить баланс хорошо сбалансированной заранее составленной диеты, если съесть слишком много", - говорит Рорк.

Доктор Бринкманн говорит, что проще понять это в процентах: клубника не должна составлять более 10% ежедневного потребления калорий вашей собаки.

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