Это ценное дополнение к рациону.

Корица - очень полезная пряность, особенно для снижения уровня сахара в крови. Диетолог Илана Мюльштейн призналась, что из-за этого свойства, добавляет корицу практически в каждое блюдо, пишет shefinds.com.

Такую способность пряности подтверждают некоторые исследования. Все это делает корицу ценным дополнением к диете для тех, кто хочет контролировать уровень сахара в крови.

Как корица влияет на уровень сахара в крови

Отмечается, что корица изучалась на предмет ее способности улучшать чувствительность к инсулину. Инсулин - это гормон, имеющий решающее значение для регулирования уровня сахара в крови, а повышенная чувствительность означает, что организм может использовать инсулин более эффективно, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

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Также указывается, что корица может замедлить всасывание углеводов в пищеварительном тракте. Это может способствовать предотвращению резких скачков уровня сахара в крови после еды, обеспечивая более постепенное высвобождение энергии.

Учитывая потенциальную пользу корицы, это универсальная пряность, которую можно легко добавлять в различные блюда. Например, посыпать корицей овсянку, йогурт или использовать ее в выпечке. И это лишь несколько способов насладиться ее вкусом, поддерживая при этом общее состояние здоровья.

Напомним, ранее диетолог назвала специю №1 для снижения уровня холестерина.

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