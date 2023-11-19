Есть 5 полезных и одно вредное свойство от ежедневного употребления корицы.

Корица - одна из самых известных специй в мире. Ее часто добавляют к различной выпечке, как дополнительную нотку вкуса к кофе чаю, а некоторые опытные кулинары используют ее при приготовлении мяса птицы.

Поэтому, сознательно или не сознательно, мы съедаем довольно существенное количество корицы в течение употребления. Но каких изменений в организме можно добиться, если целенаправленно есть корицу каждый день. О возможном влиянии на состояние самочувствия и ваше тело пишет Parade.

Сперва следует разобраться, сколько рекомендовано употреблять корицы ежедневно. Несмотря на полезные свойства специи есть риски, которые следует понимать.

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Нормальная суточная норма корицы, которая не навредит печени

Избыток этой специи вреден для организма. Она содержит соединение кумарин, который может накапливаться в организме и вызвать разрушение печени, заявляет известная диетолог и автор нескольких книг Лорен Манакер. Она акцентирует, что лучше выбирать для себя цейлонскую корицу, там Кумарина гораздо меньше. Однако, к сожалению, в продуктовых магазинах обычно продают "базовый" сорт специи "cinnamomum cassia".

Возможное негативное влияние корицы на печень также подтверждает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов. Но это не значит, что корицу нельзя есть каждый день. По стандарту Агенства, ее суточная норма потребления должна равняться не более 0,1 миллиграмма кумарина на килограмм массы тела. То есть человек со средним весом в 70 кг должен потреблять не более одной ложки корицы "cinnamomum cassia" в день. Там содержится примерно 7 миллиграммов кумарина - это максимальная норма для указанного веса.

То есть добавлять корицу в пищу на только не страшно, а даже стоит. Есть 5 преимуществ от употребления этого вида специи.

Зачем есть корицу - 5 преимуществ:

1. Чем больше корицы, тем здоровее сердце. Лорен Манакер говорит, что регулярное употребление корицы может снизить уровень холестерина в организме и, следовательно, принести пользу сердцу. За счет воздействия на холестерин, корица снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А соответствующая проблема - одна из основных причин смерти среди граждан США, подчеркнула врач.

2. Корица может снизить кровяное давление. Помимо вышеупомянутого преимущества, эта специя также способна снизить кровяное давление человека при ежедневном употреблении. Это также является положительным эффектом в контексте борьбы с развитием болезней сердца.

3. Корица полезна с точки зрения диабета 2 типа. Научные исследования показывают, что потребление корицы может повысить чувствительность к инсулину. Об этом утверждает доктор-диетолог Шэрон Палмер.

"Это означает, что корица делает вас более чувствительными к инсулину, который вырабатывает ваш организм. Поэтому клетки вашего тела будут лучше реагировать на инсулин, который является необходимым гормоном для контроля уровня сахара в крови", - пояснила она.

По словам Палмер, корица может помочь вообще избежать этого заболевания, благодаря ее воздействию на организм. Но следует помнить, что это просто полезный совет, а не "магическое решение" проблемы. Следует обращать внимания на весь свой рацион, но умеренное добавление корицы к блюдам вам пойдет лишь на пользу.

4. Корица - это "стоп" деменции? Регулярное употребление корицы также полезно для мозга. "Корица содержит соединения, которые подавляют накопление тау-белка в мозге, что является характерной чертой болезни Альцгеймера", - говорит Манакер.

Но это утверждение требует дополнительных экспериментов, чтобы точно сказать, что корица - это надежный "защитник" для мозга, добавила врач.

5. Корица весьма хороша для желудка. Корица считается противовоспалительной специей: она способна поддерживать здоровую микрофлору кишечника, создавая за счет своих свойств приятную среду для хороших бактерий. Также она может стать "спасением" для людей, страдающих диареей, синдромом раздраженного кишечника и подобными проблемами с желудком.

Корица как часть рациона для похудения

У корицы есть еще одно свойство - за счет положительного воздействия на желудок, она помогает ему быстрее переваривать пищу и ускоряет обмен веществ в теле человека. Таким образом, пища быстро используется организмом "как топливо" и не откладывается в жир. Конечно, свойства корицы раскрываются, когда вы придерживаетесь здорового питания и дефицита калорий. Как помочь себе и заварить корицу для похудения - читай здесь.

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