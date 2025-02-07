Этот рецепт напоминает оригинальные эклеры, но и экономит уйму времени, которое вы бы потратили на выпечку.

Десерты без выпечки — настоящее спасение для домохозяек, когда нужно приготовить что-то эффектное, но нет желания включать духовку. Одним из таких десертов является невероятно простой торт "Эклер" от Джессики Мороне.

Это ностальгическое лакомство сочетает в себе все, что вы любите в классическом эклере, но в формате легкого в приготовлении десерта, пишет TastingTable.

"Прелесть этого рецепта в его простоте. Он настолько легкий в приготовлении, что вам нужно всего лишь собрать все ингредиенты вместе, а холодильник сделает всю остальную работу", — говорит Мороне.

Для приготовления вам понадобится всего шесть ингредиентов:

1 упаковка (96 г) ванильного моментального пудинга;

2 стакана (480 мл) холодного цельного молока;

1 упаковка (225 г) сливочного сыра, размягченного;

1 ¾ стакана (420 мл) жирных сливок, разделенных;

2 упаковки крекеров;

1 стакан (175 г) полусладких шоколадных капель.

Приготовление:

В большой миске взбейте смесь для пудинга и молоко до однородности. Оставьте на 5 минут, пока пудинг немного загустеет. В другой миске взбейте размягченный сливочный сыр до кремовой консистенции. После этого, добавьте приготовленный пудинг в миску со сливочным сыром и взбейте их до однородности. В отдельной миске взбейте 1 стакан сливок до устойчивых пиков. Потом аккуратно соедините взбитые сливки с пудинговой массой.

Дальше вам необходимо выложить слой крекеров на дно формы. Автор использует форму размером 23×33 см. После чего равномерно распределите половину сливочной начинки поверх крекеров. Повторите слои с оставшимися крекерами и кремом.

Оставшиеся ¾ стакана сливок разогрейте в микроволновке до теплого состояния, затем добавьте к ним шоколадные капли и перемешайте до получения гладкой глазури. Эту глазурь необходимо вылить на торт и равномерно ее распределить.

Остается только накрыть форму фольгой, убрать в холодильник минимум на 4 часа. Как только торт полностью застынет, его можно нарезать и подавать.

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