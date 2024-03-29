Очень простой в приготовлении десерт требует лишь двух ингредиентов - яблок и шоколада.

Приготовление большинства сладостей в домашних условиях требует немало усилий, но есть и исключения. Очень простой десерт из яблок и шоколада готовится без выпечки и применения желатина. Из этих продуктов получается вкуснейший и нежный шоколадный мусс, который застывает из-за содержания пектина в яблоках.

Чтобы этот легкий десерт за 5 минут получился вкусным и насыщенным, рекомендуем использовать черный или темный шоколад. А яблоки лучше брать сладких сортов, поскольку в рецепте нет сахара.

Десерт за 5 минут из простых продуктов

Ингредиенты:

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яблоки - 500 г;

темный шоколад - 100 г.

Яблоки очистите от кожуры и семян, мелко нарежьте и приготовьте любым удобным способом. Можно протушить их на сковородке или в кастрюле, запечь в духовке или приготовить в микроволновке.

Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. В растопленный шоколад добавьте приготовленные яблоки. Взбейте десерт до однородности венчиком или блендером.

Затем застелите пищевой пленкой посуду для застывания десерта без выпечки. Выложите шоколадную массу и оставьте в холодильнике на 4-5 часов. Готовый мусс храните в холодильнике.

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