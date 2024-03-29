Приготовление большинства сладостей в домашних условиях требует немало усилий, но есть и исключения. Очень простой десерт из яблок и шоколада готовится без выпечки и применения желатина. Из этих продуктов получается вкуснейший и нежный шоколадный мусс, который застывает из-за содержания пектина в яблоках.
Чтобы этот легкий десерт за 5 минут получился вкусным и насыщенным, рекомендуем использовать черный или темный шоколад. А яблоки лучше брать сладких сортов, поскольку в рецепте нет сахара.
Десерт за 5 минут из простых продуктов
Ингредиенты:
- яблоки - 500 г;
- темный шоколад - 100 г.
Яблоки очистите от кожуры и семян, мелко нарежьте и приготовьте любым удобным способом. Можно протушить их на сковородке или в кастрюле, запечь в духовке или приготовить в микроволновке.
Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. В растопленный шоколад добавьте приготовленные яблоки. Взбейте десерт до однородности венчиком или блендером.
Затем застелите пищевой пленкой посуду для застывания десерта без выпечки. Выложите шоколадную массу и оставьте в холодильнике на 4-5 часов. Готовый мусс храните в холодильнике.