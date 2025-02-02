Автор отмечает, что торт по консистенции похож на шоколадный мусс.

Роскошные рецепты тортов не обязательно должны включать в себя сложный список ингредиентов, иногда даже самые простые рецепты могут быть необычайно вкусными. Так утверждает Кельси Букок, которая поделилась в Instagram простым рецептом шоколадного торта из трех ингредиентов, который, по ее словам, буквально тает во рту.

Как пишет Express, это не самый быстрый рецепт, поскольку ему требуется время в холодильнике на застывание, однако его насыщенная кремовая консистенция и шоколадный вкус вас приятно удивят, убеждает автор рецепта.

Ингредиенты:

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Два больших батата, очищенных и нарезанных мелкими кубиками

200 г темного шоколада

Для глазури (по желанию)

100 г темного шоколада

Полстакана кокосового молока

Метод приготовления:

Помойте и очистите батат, затем готовьте его на пару в течение пары минут, пока он не станет мягким Вскипятите кастрюлю с водой, поставьте жаропрочную миску так, чтобы она слегка возвышалась над поверхностью воды, но не касалась ее, и растопите в ней шоколад, постоянно помешивая. Как только шоколад станет густым и глянцевым, вылейте его в блендер вместе с приготовленным бататом. Хорошенько взбейте, пока не получите густую шоколадную смесь без видимых комочков. Затем смажьте маслом круглую форму для торта стандартного размера и застелите ее пергаментной бумагой. Вылейте смесь в подготовленную форму, разровняв ее лопаткой. Для глазури растопите еще 100 г шоколада в той же миске, которую вы использовали ранее. Как только он расплавится, смешайте его с кокосовым молоком до однородной консистенции, затем вылейте на смесь для торта в форме. Поставьте форму в холодильник на ровную поверхность и оставьте застывать на ночь.

Подписчики Келси хвалят рецепт, отмечая, что на вкус он действительно "как мусс и тает во рту". Некоторые также советуют добавить в торт апельсиновую цедру для усиления вкуса.

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