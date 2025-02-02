На этот торт потребуется всего 3 ингредиента / фото pixabay

Роскошные рецепты тортов не обязательно должны включать в себя сложный список ингредиентов, иногда даже самые простые рецепты могут быть необычайно вкусными. Так утверждает Кельси Букок, которая поделилась в Instagram простым рецептом шоколадного торта из трех ингредиентов, который, по ее словам, буквально тает во рту.  

Как пишет Express, это не самый быстрый рецепт, поскольку ему требуется время в холодильнике на застывание, однако его насыщенная кремовая консистенция и шоколадный вкус вас приятно удивят, убеждает автор рецепта.

Ингредиенты:

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  • Два больших батата, очищенных и нарезанных мелкими кубиками
  • 200 г темного шоколада

Для глазури (по желанию)

  • 100 г темного шоколада
  • Полстакана кокосового молока

Метод приготовления:

  1. Помойте и очистите батат, затем готовьте его на пару в течение пары минут, пока он не станет мягким
  2. Вскипятите кастрюлю с водой, поставьте жаропрочную миску так, чтобы она слегка возвышалась над поверхностью воды, но не касалась ее, и растопите в ней  шоколад, постоянно помешивая.
  3. Как только шоколад станет густым и глянцевым, вылейте его в блендер вместе с приготовленным бататом.
  4. Хорошенько взбейте, пока не получите густую шоколадную смесь без видимых комочков. Затем смажьте маслом круглую форму для торта стандартного размера и застелите ее пергаментной бумагой. Вылейте смесь в подготовленную форму, разровняв ее лопаткой.
  5. Для глазури растопите еще 100 г шоколада в той же миске, которую вы использовали ранее.
  6. Как только он расплавится, смешайте его с кокосовым молоком до однородной консистенции, затем вылейте на смесь для торта в форме.
  7. Поставьте форму в холодильник на ровную поверхность и оставьте застывать на ночь.

Подписчики Келси хвалят рецепт, отмечая, что на вкус он действительно "как мусс и тает во рту". Некоторые также советуют добавить в торт апельсиновую цедру для усиления вкуса.

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