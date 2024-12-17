Экс-руководитель Google назвал признаки провального резюме: никогда не делайте этого

Ваше резюме должно быть четким, структурированным и визуально легким для восприятия, говорит специалист.

Резюме - это ваш ключ к формированию первого впечатления, и даже мелкие детали могут сыграть важную роль. Дженни Вуд, бывший исполнительный директор Google и автор книги "Дикая храбрость", поделился советами, как сделать резюме более эффективным и привлекательным, пишет CNBC.

Что помогает вашему резюме выделиться?

1. Добавьте немного личности.

Строка о вашем уникальном хобби или увлечении может показать вашу многогранность. Например, упоминание о поиске "идеального рецепта печенья с овсяными хлопьями и изюмом" демонстрирует любопытство и готовность рисковать.

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2. Лаконичность - ваше преимущество.

Используйте короткие и четкие маркеры для описания достижений. "Одна строка в каждом пункте делает вас суперзвездой", - говорит Вуд.

Чего стоит избегать?

1. Не перегружайте списки маркеров.

Максимум пять пунктов на одну категорию. Длинные списки указывают на то, что вы не умеете расставлять приоритеты или четко формулировать мысли.

2. Ограничьте количество ссылок.

Ссылки на достижения или портфолио важны, но их должно быть ровно столько, сколько нужно, чтобы не перегружать резюме.

3. Оставляйте пространство.

Свободные места между разделами помогают структурировать резюме и облегчают восприятие. Плотно заполненные страницы могут вызвать негативное впечатление о вашем умении презентовать информацию.

Резюме должно быть не только о ваших достижениях, но и о том, как вы их подаете. Держите баланс между деталями, структурой и уникальностью, чтобы сделать ваше резюме привлекательным для работодателя.

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