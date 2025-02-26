Обратите на них внимание, если вы ищете сорта, которые могут выжить без тщательного ухода.

В отличие от комнатных растений, которым вы можете обеспечить индивидуальный уход в виде контроля температуры, полива и регулировки солнечного света, уличным растениям обычно уделяется гораздо меньше внимания. К счастью, как пишет портал MarthaStewart, есть несколько вариантов, которые могут выдержать любые суровые условия.

Шнитт-лук

"В более прохладном климате его можно обрезать, и он переживет суровую погоду и снова прорастет весной. В местах, где круглый год тепло, его можно срезать и снова выращивать; вы можете собирать урожай непрерывно, и он будет продолжать процветать", — объясняет Лара Хермансон, соучредитель Farmscape.

Однако важно никогда не срезать больше одной трети растения за раз, чтобы шнитт-лук рос несколько лет.

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Очиток

Как говорит садовый эксперт Венди Клузендорф, этот многолетник может выдержать практически все, что предлагает ему природа, от полутени до полного солнца и плохой почвы (он может процветать даже в сложной песчаной почве, которую ненавидит большинство растений).

Герань

Герань популярна и как комнатное, и как уличное растение, однако их крайне трудно погубить, если вы поставите их в место, где они будут счастливы на улице, объясняет Клузендорф. Обычно это подразумевает влажную почву и несколько часов солнечного света в день.

Травы

Если вы ищете растения, которые могут выдерживать множество изменений, как из-за погоды, так и из-за смены сезонов, Хермансон предлагает выбрать некоторые из "более лесных" трав.

"К ним относятся шалфей, розмарин и тимьян, которые все являются растениями, которые срезают и снова высаживают", — объясняет садовница, добавляя, что лаванда также может выдержать испытание временем. Другие съедобные растения, которые особенно выносливы, - это мята, халапеньо и капуста.

Агава

Если вам повезло жить там, где процветает агава — эти растения предпочитают жаркие, засушливые районы — то вы можете посадить этот беспроигрышный фаворит, отмечает Клузендорф.

Ранее эксперты рассказали, какие виды ароматных трав с легкостью можно вырастить дома.

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