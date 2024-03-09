Постоянное использование этих ингредиентов в кофе приводит к воспалению и увеличению веса.

Кофе - неотъемлемая часть дня большинства людей. Согласно недавнему исследованию компании E-Imports, один американец в среднем выпивает 3,1 чашки кофе в день.

При этом у всех разные предпочтения в выборе кофе. Кто-то любит черный кофе, а кто-то предпочитает кофе светлой обжарки с сиропом из лесного ореха и взбитыми сливками.

Издание Shefinds пишет, что некоторые из этих ингредиентов могут затормозить процесс похудения. К сожалению, есть четыре ингредиента, которые эксперты рекомендуют никогда не добавлять в кофе: тяжелые сливки и сливочное масло, сахар и сиропы, взбитые сливки и искусственные подсластители.

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Дана Эллис Ханнес, доктор философии, MPH, RD, старший диетолог медицинского центра UCLA и автором книги "Рецепт выживания", Рейчел Скотт, соучредитель и практикующий врач National TASC, Триста Бест, диетолог Balance One Supplements, и Лиза Ричардс, создатель Candida Diet рассказали, что эти ингредиенты могут привести к набору веса, потому что в них очень много вредных жиров и сахаров.

Тяжелые сливки (сливки для кофе) и сливочное масло

Черный кофе может быть скучным и горьким. Именно поэтому многие люди добавляют в напиток такие добавки, как тяжелые сливки. По данным того же исследования E-Imports, 35 % любителей кофе предпочитают пить черный кофе, а 65 % добавляют сливки для вкуса. Однако сливки содержат много сахара, что может привести к скачкам сахара в крови, увеличению веса и многому другому. Если вы регулярно используете сливками, ваша талия, к сожалению, поплатится за это.

Большая часть жира, содержащегося в сливках, приходится на насыщенные жиры, которые также связаны с повышенным риском высокого уровня холестерина. Бест говорит, что тяжелые сливки или сливочное масло – худшее, что можно добавить в кофе.

Сахар и сиропы

Они могут придать вкус, но кофе с сиропами и сахаром также несет в себе много рисков для здоровья. Большинство ароматизированных сиропов для кофе широко подслащены кукурузным сиропом, который повышает уровень глюкозы в крови, что приводит к увеличению веса. Аналогично, сахар содержит большое количество фруктозы, которая связана с такими проблемами, как увеличение веса и диабет. Сахар не только вреден для здоровья в целом, но и приводит к появлению воспалений и преждевременных морщин.

Эти добавки в виде сахара и ароматизированных сиропов вызывают сильное воспаление в организме и, как следствие, повышают уровень холестерина в крови. Эти ингредиенты не только содержат много калорий, но и являются пустыми калориями, поэтому не имеют питательной ценности. Диетологи рекомендуют избегать этих ингредиентов особенно женщинам старше 40 лет.

Взбитые сливки

Если вы из тех, кто любит фраппучино со взбитыми сливками, вам следует знать, что эта добавка вредит вашему метаболизму. Поскольку взбитые сливки изготавливаются в основном из сливок, они так же вредны, как и тяжелые сливки и сливочное масло. Взбитые сливки содержат около восьми калорий, грамм жира и почти полграмма сахара на столовую ложку.

А консервированные взбитые сливки из магазина хранятся с использованием закиси азота, которая в 300 раз хуже для окружающей среды, чем CO2. Как только он покидает банку со взбитыми сливками, он остается в атмосфере на 120 лет!

В чашке черного кофе нет калорий, но калории появляются, когда в чашку добавляют кремы, сахар или ароматизаторы. По словам Ханнеса, все эти опасные ингредиенты кофе "препятствуют потере веса, так как имеют высокую калорийность, и в некоторых кофейных напитках может содержаться до 300-500 калорий". Таким образом, эти ингредиенты не только содержат пустые калории, но и не утоляют голод, что приводит к перееданию в течение дня.

Искусственные подсластители

Вам может показаться, что искусственные подсластители - вполне приемлемый вариант по сравнению с рафинированным сахаром. Но, к сожалению, Ричардс говорит, что эти сладкие ингредиенты несут в себе определенный риск для здоровья, особенно когда речь идет о кишечнике.

Сукралоза и аспартам, в частности, по ее словам, "могут раздражать кишечник и вызывать дисбактериоз в его микробиоме". Этот дисбиоз может привести к "желудочно-кишечному дискомфорту, такому как газы, вздутие живота и другие неприятные ощущения". Кроме того, здоровье кишечника играет решающую роль в способности организма к похудению. Кроме того, сладкий вкус искусственных подсластителей может вызвать тягу к сладостям и настоящему сахару, что делает их не самым лучшим выбором для снижения веса.

Здоровые альтернативы

Даже если тяжелые сливки, сиропы и взбитые сливки вызывают воспаление, это не значит, что вы не можете ничего добавлять в свой кофе. Ханнес говорит, что существует множество здоровых молочных альтернатив и ингредиентов, которые можна добавить в кофе.

"Вы можете использовать несладкую, но ароматизированную низкокалорийную растительную альтернативу - несладкое ванильное соевое молоко или овсяное молоко, а затем добавлять подсластитель, чтобы получить намек на сладость", - советует она. "Вы также можете добавить специи, такие как корица или тыквенная приправа, чтобы получить вкус без всех калорий, которые содержатся в предварительно подслащенных высококалорийных сливках, доступных на рынке. Таким образом, вы можете потреблять всего 80-100 калорий вместо 300-500 калорий".

Ранее УНИАН писал, что будет с вашим телом, если пить более трех чашек чая или кофе каждый день.

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