Эти запреты связаны с уважением к душе усопшего, сохранением энергетического равновесия и следованием духовным законам.

Смерть близкого человека - тяжелое испытание для семьи и родных. В православной традиции и эзотерических учениях существуют определенные запреты, которых придерживаются в этот период.

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В этой статье вы узнаете, что нельзя делать после того, как умер близкий человек, - в первые 9 дней, 40 дней и в течение года. Эти запреты связаны с уважением к душе усопшего, сохранением энергетического равновесия и следованием духовным законам.

Что нельзя делать в день, когда умер родственник

Считается, что в первые часы после смерти душа находится рядом с телом и осознает происходящее. В этот день нельзя:

Устраивать шумные застолья и веселиться. Нужно создать атмосферу молитвы и тишины.

Выносить мусор из дома, чтобы "не вынести" удачу и благополучие.

Начинать новые дела или заниматься тяжелым физическим трудом.

Этот день должен быть посвящен памяти усопшего и организации похорон.

Что нельзя делать до 9 дней после смерти родственника

Первые девять дней считаются особенно важными для души, так как она проходит "Божий суд" и определяет свое дальнейшее существование.

До 9 дней запрещено:

Оставлять дом без икон и молитвы. Родные должны молиться за душу усопшего.

Переставлять мебель и делать ремонт - это мешает душе "найти покой".

Также на протяжении этих дней все еще запрещено устраивать громкие праздники, вечеринки, мероприятия.

Что нельзя делать первые 40 дней после смерти

Считается, что в этот период душа окончательно прощается с земной жизнью. В связи с этим до 40 дней после смерти нельзя выбрасывать или раздавать вещи умершего, так как душа еще связана с ними, и преждевременное расставание может помешать ее переходу.

Также нельзя разговаривать о покойном в негативном ключе, ведь это может усложнить его путь в загробном мире.

Запрещено играть свадьбы, крестить детей или отмечать дни рождения.

Что нельзя делать в течение 40 дней после смерти родственника

На протяжении 40 дней необходимо соблюдать уважение к памяти умершего. Запрещено нарушать пост и пренебрегать молитвой за усопшего. Ходить на кладбище после захода солнца - это может привести к энергетической слабости.

Отдельно стоит разобраться, почему до 40 дней нельзя ничего давать из дома. Существует поверье, что раздавая вещи или продукты в этот период, можно случайно "отдать" часть души умершего или свое благополучие. Лучше дождаться окончания 40 дней, а затем, если есть желание, передать вещи нуждающимся в память об усопшем.

Что нельзя делать в течение года после смерти родственника

В течение года после утраты стоит соблюдать особый траурный период. Нельзя:

Участвовать в пышных праздниках, особенно свадьбах.

Покупать дорогие вещи и делать крупные вложения.

Забывать о поминальных датах и молитвах за душу покойного.

Следование этим традициям и запретам помогает достойно проводить близкого в иной мир, проявить уважение к его душе и сохранить энергетический баланс в доме.

Напомним, ранее УНИАН писал, что нельзя делать дома после смерти человека.

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