Смерть близкого человека - тяжелое испытание для семьи и родных. В православной традиции и эзотерических учениях существуют определенные запреты, которых придерживаются в этот период.
- Что нельзя делать в день, когда умер родственник
- Что нельзя делать до 9 дней после смерти родственника
- Что нельзя делать первые 40 дней после смерти
- Что нельзя делать в течение 40 дней после смерти родственника
- Что нельзя делать в течение года после смерти родственника
В этой статье вы узнаете, что нельзя делать после того, как умер близкий человек, - в первые 9 дней, 40 дней и в течение года. Эти запреты связаны с уважением к душе усопшего, сохранением энергетического равновесия и следованием духовным законам.
Что нельзя делать в день, когда умер родственник
Считается, что в первые часы после смерти душа находится рядом с телом и осознает происходящее. В этот день нельзя:
- Устраивать шумные застолья и веселиться. Нужно создать атмосферу молитвы и тишины.
- Выносить мусор из дома, чтобы "не вынести" удачу и благополучие.
- Начинать новые дела или заниматься тяжелым физическим трудом.
Этот день должен быть посвящен памяти усопшего и организации похорон.
Что нельзя делать до 9 дней после смерти родственника
Первые девять дней считаются особенно важными для души, так как она проходит "Божий суд" и определяет свое дальнейшее существование.
До 9 дней запрещено:
- Оставлять дом без икон и молитвы. Родные должны молиться за душу усопшего.
- Переставлять мебель и делать ремонт - это мешает душе "найти покой".
Также на протяжении этих дней все еще запрещено устраивать громкие праздники, вечеринки, мероприятия.
Что нельзя делать первые 40 дней после смерти
Считается, что в этот период душа окончательно прощается с земной жизнью. В связи с этим до 40 дней после смерти нельзя выбрасывать или раздавать вещи умершего, так как душа еще связана с ними, и преждевременное расставание может помешать ее переходу.
Также нельзя разговаривать о покойном в негативном ключе, ведь это может усложнить его путь в загробном мире.
Запрещено играть свадьбы, крестить детей или отмечать дни рождения.
Что нельзя делать в течение 40 дней после смерти родственника
На протяжении 40 дней необходимо соблюдать уважение к памяти умершего. Запрещено нарушать пост и пренебрегать молитвой за усопшего. Ходить на кладбище после захода солнца - это может привести к энергетической слабости.
Отдельно стоит разобраться, почему до 40 дней нельзя ничего давать из дома. Существует поверье, что раздавая вещи или продукты в этот период, можно случайно "отдать" часть души умершего или свое благополучие. Лучше дождаться окончания 40 дней, а затем, если есть желание, передать вещи нуждающимся в память об усопшем.
Что нельзя делать в течение года после смерти родственника
В течение года после утраты стоит соблюдать особый траурный период. Нельзя:
- Участвовать в пышных праздниках, особенно свадьбах.
- Покупать дорогие вещи и делать крупные вложения.
- Забывать о поминальных датах и молитвах за душу покойного.
Следование этим традициям и запретам помогает достойно проводить близкого в иной мир, проявить уважение к его душе и сохранить энергетический баланс в доме.
Напомним, ранее УНИАН писал, что нельзя делать дома после смерти человека.