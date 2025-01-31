В списке есть недостаточное потребление воды и диета с низким содержанием клетчатки.

Опытные диетологи поделились советами, каких привычек в питании следует избегать людям старше 60 лет, пишет eatthis.com.

"Независимо от того, когда вам исполнилось 60, вы, вероятно, чувствуете, что ваше тело претерпевает множество изменений. И поэтому важно продолжать адаптировать здоровые привычки с помощью еды и упражнений", - говорится в публикации.

Среди вредных привычек в питании эксперты выделили:

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Недостаточное употребление пребиотиков. Как отметила сертифицированный диетолог Кара Ландау, пребиотики необходимы для того, чтобы здоровье кишечника оставалось крепким. По ее словам, с возрастом разнообразие кишечника естественным образом уменьшается, и это может оказать негативное влияние на многие аспекты здоровья. Она посоветовала употреблять лук, чеснок, вареный картофель, рис, сырой овес, бобовые, чечевицу, а также орехи, такие как кешью и фисташки.

Чрезмерное употребление сладкого. Диетолог настоятельно рекомендовала стараться избегать продуктов, в которых сахар (или его эквивалент) указывается в первых строчках их состава.

Недостаточное употребление защитных для сердца омега-3. Людям с возрастом важно осознанно включать больше полезных жирных кислот омега-3 в рацион для дальнейшей поддержки здорового уровня холестерина, отметила Ландау.

Недостаточное потребление белка. Получение достаточного количества белка важно в любом возрасте, поскольку это "может помочь сохранить мышечную массу, силу, здоровье костей и является одним из лучших способов помочь в ваших усилиях по снижению веса", отметила сертифицированный диетолог Кортни Д'Анджело. Она предложила включать в свой рацион больше продуктов, таких как яйца, лосось, говядина, курица или индейка.

Недостаточное потребление воды. Это еще одна распространенная привычка, которой следует избегать в возрасте 60 лет. По словам диетолога Лизы Янг, с возрастом чувство жажды может ослабевать.

Поздний прием пищи. Многие люди могут этого не осознавать, но прием пищи поздно ночью может быть вреден для здоровья, даже если вы употребляете более здоровую пищу. Переедание ночью связано с набором веса, колебаниями уровня сахара в крови и диабетом, предупредила Янг.

Диета с низким содержанием клетчатки. Одна из худших привычек в еде - это недостаток клетчатки в ежедневном рационе, поскольку это питательное вещество играет ключевую роль в здоровом питании. Диетолог Ландау посоветовала, обязательно включать нерастворимую и растворимую клетчатку, чтобы улучшить усвоение питательных веществ, уменьшить воспаление и положительно повлиять на настроение. Чтобы получить хорошую дозу клетчатки, попробуйте включить в рацион такие продукты, как ягоды, овсянка, яблоки, фасоль или нут.

Напомним, ранее тренер назвал 8 ошибок, которые мешают похудеть после 50 лет.

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