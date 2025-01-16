В списке есть пропуск силовых тренировок и недооценка потребления белка.

Тренер Джаррод Ноббе назвал восемь распространенных ошибок при похудении после 50 лет, которые могут неосознанно сдерживать на пути к достижению желаемых целей.

"Эти ловушки не только расстраивают, но и могут усложнить сохранение ваших с трудом заработанных результатов. Осознание этих препятствий - первый шаг к созданию устойчивого и эффективного плана снижения веса, адаптированного к вашим потребностям на этом этапе жизни", - отметил специалист в своей статье на eatthis.com.

По его словам, потеря веса после 50 лет может казаться проблемой, но это далеко не невозможно.

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"Хорошая новость в том, что вы можете возобновить свой прогресс и достичь своих целей с помощью нескольких целевых стратегий", - добавил Ноббе.

В перечень шибок он включил:

пропуск силовых тренировок,

недооценка потребления белка,

использование жестких диет,

пренебрежение качеством сна,

недооценка влияния стресса,

слишком малоподвижный образ жизни,

неправильный размер порций,

пропуск дней восстановления.

По словам тренера, многие люди в возрасте старше 50 лет сосредотачиваются исключительно на кардио, думая, что это лучший способ сжигать калории, но пренебрежение силовыми тренировками может помешать прогрессу.

Также он акцентировал на важности потребления белка, который необходим для восстановления мышц, сытости и здорового обмена веществ. Отдельно тренер отметил необходимость уделять должное внимание здоровому сну. Ведь плохой сон связан с повышенным аппетитом, снижением способности делать здоровый выбор, а также с гормональными нарушениями, которые могут быть чреваты накоплением жира.

Напомним, ранее УНИАН писал, как дольше оставаться активным после 50 лет.

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