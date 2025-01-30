Орехи являются источником ряда полезных витаминов и микроэлиментов.

Фундук - это вид лесного ореха, который можно есть сырым или жареным. Он является источником необходимых питательных веществ, таких как кальций, магний и калий, и может положительно повлиять на ваш организм.

Диетолог Карина Толентино для Very well health рассказала, что фундук предлагает множество витаминов, минералов, фитостеролов и антиоксидантов для общего рациона.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в 1 унции фундука, а это примерно 21 ядро, содержится:

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калории – 178;

белок - 4,25 грамма;

жир - 17,2 г;

углеводы - 4,73 г;

клетчатка - 2,75 г;

сахар - 1,23 г;

кальций - 32,3 миллиграмма;

железо - 1,33 мг;

магний - 46,2 мг;

фосфор - 82,2 мг;

калий - 193 мг;

цинк - 0,695 мг;

медь - 0,488 мг;

марганец - 1,75 мг;

селен - 0,68 микрограмма (мкг);

витамин С - 1,79 мг;

тиамин - 0,182 мг;

рибофлавин - 0,032 мг;

ниацин - 0,51 мг;

витамин B6 - 0,16 мг;

фолат - 32 мкг;

холин - 12,9 мг;

витамин А - 0,284 мкг;

лютеин + зеаксантин - 26,1 мкг;

витамин Е - 4,25 мг;

витамин K - 4,03 мкг.

Польза фундука для организма

Контроль веса

Долгосрочное потребление орехов связано с меньшим набором веса или ожирением. Предполагаемые причины этого:

повышение сытости;

повышение окисляемости;

усиление термогенеза;

улучшение питания.

Поддерживают здоровье сердца и снижают риск заболеваний

Фундук содержит мононасыщенные жиры, которые способствуют здоровью сердца. Частое употребление орехов связано с более низким риском ишемической болезни сердца и снижением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как:

дислипидемия - дисбаланс липидов, таких как холестерин, в крови;

диабет 2 типа;

метаболический синдром.

Некоторые рандомизированные контролируемые исследования показали, что употребление орехов может способствовать:

снижению резистентности к инсулину;

улучшение кровяного давления;

улучшение функции эндотелия;

улучшение липидного профиля;

уменьшение воспаления и оксидативного стресса.

Утоление голода и чувство сытости надолго

Орехи, такие как фундук, способны эффективно утолить аппетит, поскольку богаты клетчаткой и белком. Они также могут заменить ультраобработанные закуски, такие как чипсы, которые имеют меньше пользы для здоровья и часто приводят к значительным скачкам и перепадам сахара в крови, оставляя чувство голода вскоре после их употребления.

Улучшение здоровья пищеварительной системы

Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в фундуке, помогает кишечнику впитывать воду и увеличивает объем отработанных продуктов, ускоряя их прохождение и выведение. Это помогает предотвратить запоры и может снизить риск возникновения некоторых видов рака пищеварительной системы.

Какой фундук полезнее: жареный или сырой

Фундук можно есть сырым или жареным. Обжаривание фундука снижает содержание афлатоксинов - токсинов, вырабатываемых определенным грибком, что делает его более безопасным для употребления, чем сырой фундук. Кроме того, она изменяет их питательный профиль, что приводит:

увеличение содержания такого антиоксиданта, как галловая кислота;

снижение концентрации металлов;

снижение концентрации аминокислоты валина на 10%;

20% снижение концентрации кальция и магния;

90% снижение концентрации калия;

90% увеличение натрия;

увеличение содержания хрома на 50%.

Некоторые исследования показали, что шелуха фундука содержит большое количество антиоксидантов. Шелуха отходит сама по себе после обжарки, и ее обычно удаляют и выбрасывают. Авторы исследования 2023 года считают, что сохранение шелухи или употребление ее отдельно для сохранения антиоксидантов может быть полезным.

Соленый фундук увеличивает потребление натрия, что может способствовать развитию высокого кровяного давления. Кроме того, он может пересушить слизистую оболочку рта и вызвать небольшое воспаление.

Кому нельзя есть фундук

Фундук относится к семейству лесных орехов. Наличие аллергии на один орех не обязательно означает, что у вас будет аллергия на другие, но это часто бывает. Кроме того, около 30% людей, страдающих аллергией на арахис, также имеют аллергию на лесные орехи.

Если вы никогда раньше не пробовали фундук, начните с небольшого количества, чтобы исключить реакцию. Употребление слишком большого количества орехов может привести к пищевой токсикоинфекции, симптомы которой могут варьироваться от легкого до тяжелого заболевания.

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