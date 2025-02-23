Пара в последнее время редко делится романтическим контентом в сети и почти не появляется вместе на публике.

Известный украинский певец Melovin, он же Константин Бочаров, который закрутил роман с артисткой SWOIIA, откровенно рассказал об их общении. Знаменитость признался, удалось ли им сохранить отношения.

Первые слухи о романе исполнителей распространились в декабре прошлого года. Тогда они выпустили совместную романтическую песню о любви "Зодиак". Поклонники сразу приписали звездам отношения, а позже они сами подтвердили романтическую связь между ними. Певцы опубликовали совместный кадр, на котором слились в поцелуе. Кроме того, они публично заявляли в комментариях СМИ, что находятся в отношениях.

Правда, в последнее время ситуация изменилась. Пара не публикует в соцсетях совместных кадров и не появляется на публике вместе, что вызвало вопрос у фанатов, до сих пор ли они вместе.

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В комментарии для "Нашего радио" Melovin намекнул, что сейчас они с Екатериной Тараненко (настоящее имя SWOIIA) переживают кризис в отношениях. Поскольку у них обоих загруженные графики и они много времени посвящают музыке, им сложно находить время друг для друга.

Каждый из них с головой погрузился в творчество и сосредоточен не на личной жизни. День влюбленных пара также провела отдельно, но все же иногда они видятся.

"У нас отношения... Не знаю, как назвать. Это тяжело, когда два артиста. Это минимум времени, которое можно проводить вместе. Одно дело, когда это дуэт и мы постоянно 24/7. А другое дело, когда вы и занимаетесь музыкой. Мы видимся, она заезжает в гости", - поделился Бочаров.

Напомним, ранее Melovin впервые рассказал, как узнал об изменах экс-бойфренда. Артист чувствовал, что что-то происходит за его спиной и решил проверить соцсети избранника. По его словам, отношения с тем мужчиной и измены травмировали его.

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