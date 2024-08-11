Советские машинки, игрушки мягкие и резиновые, куклы из опилок, солдатики и танки - все это сейчас продается и покупается, но по разной цене.

В Советском Союзе все было в дефиците - в том числе и детские игрушки. В свое время мальчикам за счастье было иметь хотя бы пару оловянных солдатиков, а для девочек пределом мечтаний была большая кукла с длинными светлыми волосами. Обладатели дефицита берегли его как зеницу ока, а потом хранили - как память. Некоторые из этих изделий дожили и до нашего времени и стали дорогим раритетом, в частности советские игрушки для мальчиков. Что и по чем сейчас продают - рассказываем в материале.

Какие советские игрушки ценятся сейчас

Смотреть, по чем сейчас продают советские игрушки, мы пошли на несколько украинских интернет-площадок и аукционов. Очень много есть предложений на елочные игрушки СССР, за которые иногда просят больше 50 тыс. грн (!). Но это, как оказалось - не самая верхняя планка.

Если говорить о том, что сейчас выставляют на продажу и за что держат торг, то все игрушки можно поделить на несколько категорий:

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машинки;

солдатики, фигурки воинов и военная техника;

куклы;

советские мягкие игрушки и резиновые.

Стоимость игрушки зависит от года выпуска - чем она старее, тем дороже, а также и от ее внешнего вида – те, которые хорошо сохранились и имеют все детали, стоят в разы больше. Изделия из металла, опилок, целлулоида, а также механические игрушки - дороже, чем резиновые, мягкие или пластиковые.

Советские резиновые игрушки периода позднего Союза оказались одними из самых дешевых - например, за резинового кота в сапогах, клоуна, Карлсона, козака и т.п. на интернет-площадке OLX просят 60 и 80 грн, хотя есть предложения и по 250 грн. На интернет-аукционе unc.ua цена на такие игрушки вообще стартует от 35 грн. Хотя уже за резиновый пупс из 20-х годов прошлого века просят не много и не мало - 8 700 гривен.

Порядка 200 грн стоят советские мягкие игрушки, типа мишек и собачек. Невысокую стоимость можно объяснить тем, что многие такие изделия были изготовлены уже тогда, когда они не были дефицитным товаром, и сейчас сохранились у многих. Хотя, возможно, продавцы просто не знают реальную цену своей игрушки и выставляют ее на продажу с мыслями "А вдруг кто-то купит".

Есть и предложения за вовсе символическую цену - например, набор старых оловянных солдатиков отдают за 10 грн. Возможно, у владельца солдатиков рука не поднимается их выбросить, вот он и ищет того, кому такие будут нужны, пусть даже за 10 грн.

Цена на пластиковые советские игрушки на одном из интернет-аукционов newauction.org стартует от 1 грн - видимо, на такого рода товары особого спроса нет. Чего не скажешь о пластиковых куклах (и других тоже) родом из СССР.

За советские куклы просят от 50 грн - например, за пластиковые пупсы высотой 17-22 см.

Кукла "Блондинка в платье и туфельках" выставлена на аукцион со стартовой ценой 2 300 гривен, но особо ценными считаются куклы из пресс-опилок и целлулоида (это тонкий и легкий пластик) - их стоимость начинается от 7 тыс. и 10 тыс. гривен соответственно.

Высокая цена объясняется тем, что ныне таких кукол больше не производят, а целлулоидные запретили еще во времена Союза - они быстро воспламенялись и были травмоопасными для детей.

Отдельно нужно сказать об игрушках-солдатиках времен СССР, фигурках индейцев, викингов и тому подобное и игрушечной военной технике. На аукционе стоимость пластиковых фигурок начинается от 5 грн, оловянную фигурку солдатика выпуска 1968 года можно купить за 20 грн.

Наборы солдатиков, военная техника и ее комплекты идут подороже :

набор пластиковых солдатиков - 500 грн;

набор оловянных моряков - 600 грн;

набор матросов на учениях из металла - 1 275 гривен;

пушка - 1999 гривен;

комплект военной техники - 9200 гривен.

Одними из самых дорогих оказались советские детские машинки. Хотя среди них и можно найти за 30-40 грн - например, пару гоночных (длина 10 см), или маленький фургон "Мороженое" за 65 грн, но есть и очень дорогие экземпляры:

автомобиль КРАЗ советского производства - стартовая цена аукциона 1560 гривен;

модель "Запорожец" (длина 25 см) -1500 грн;

видавший виды аналог "Москвича", педальная машинка (материал - металл, длина 1,1 м, ширина 52 см) - 10 тыс. гривен.

Интересно, что во времена Союза она стоила 28 рублей 50 копеек, что составляло больше 1/3 средней заработной платы.

Есть и такие предложения:

большая масштабная модель ВАЗ 2103 (масштаб 1:10) - 10 000 гривен;

советский грузовик ЗИС - 19 000 гривен;

металлическая модель "Кадиллак" с электродвигателем (нуждается в починке) - 24 979 гривен;

автоконструктор из трех позиций - автомобилей ЗИМ, ЗИС и ГАЗ - который, как заявлено в лоте аукциона изготовлен в 1950-х годах - 31 899 гривен;

металлический грузовик 1950-х годов - 38 999 гривен.

Но "переплюнула" всех и вся коллекция масштабных моделей автомобилей (масштаб 1:43) в количестве 400 (!) штук. Автор объявления пишет, что коллекция собиралась больше 40 лет, некоторым моделям - больше 50 лет, и просит за нее 150 тыс. гривен. Причем, по одному автомобили не продаются, исключительно как коллекция.

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