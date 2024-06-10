Именно ваш организм говорит о том, что ему не хватает физической активности.

Для хорошего самочувствия человеку нужно постоянно двигаться, однако сидячая работа иногда не дает возможности для физических упражнений. Лицензированный врач физической терапии Лиза Н. Фолден рассказала о пяти неожиданных признаках, на которые стоит обратить внимание, чтобы понять, что вам нужно двигаться больше, передает EatingWell.

Плохая работа кишечника

"Когда ваш кишечник переполнен, это признак того, что вы либо не получаете достаточно клетчатки и воды... или недостаточно двигаетесь. Лежать или сидеть большую часть дня - отличный способ остановить работу кишечника", - объясняет Фолден.

По ее словам, чтобы улучшить положение, нужно регулярно двигаться. Она советует прогуляться во время обеденного перерыва или взять за правило вставать и потянуться несколько раз в течение дня. За это ваше тело и кишечник будут вам благодарны.

Видео дня

Мышечное напряжение

"Ваши мышцы похожи на резиновые ленты. Чем больше вы их растягиваете и двигаете, тем более гибкими они становятся. Когда вы прекращаете их двигать, они застывают или подтягиваются. По сути, они становятся короче. Когда это происходит, обычные повседневные движения могут казаться вам более неудобными и сложными", - объяснила специалист.

По ее словам, если вам дискомфортно выполнять повседневные движения, такие как поднятие предмета с пола, то самое время начать заниматься растяжкой. Фолден рекомендует тратить несколько минут трижды в неделю на такие упражнения.

Ваши суставы стали скованными

Эксперт говорит, что суставы человека содержат синовиальную жидкость.

"Эта жидкость помогает суставам двигаться плавно и без боли. Когда вы находитесь в неподвижном состоянии и не делаете много упражнений, выработка этой жидкости начинает замедляться, и ваши суставы это замечают", - подчеркнула Фолден.

Поэтому стоит добавить пешие прогулки в ваш распорядок дня и пить достаточно воды, чтобы восстановить движение этой жидкости.

Вы быстро устаете

Также если вы замечаете, что подъем по лестнице или прогулка по магазину вас утомляет, то это говорит о том, что вам стоит добавить больше кардионагрузок в повседневную жизнь.

"Это происходит потому, что ваши легкие и сердце больше не привыкли к перекачиванию крови и работе со скоростью, превышающей уровень сидячей жизни. Поэтому они перенапрягаются, когда вы выполняете активные действия, такие как бег к машине или ходьба на холме. Поддерживать свое тело в активном состоянии - лучшее средство для уставших сердца и легких", - подчеркнула эксперт.

Ухудшение настроения

По словам Фолден, недостаточная физическая активность может быть одной из причин ухудшения настроения.

"Регулярная физическая активность заставляет ваш организм вырабатывать больше "гормонов счастья", также известных как эндорфины, - уверяет специалист.

Польза ходьбы

Ранее исследователи рассказали, что во время ходьбы важным является ее темп, а не количество шагов. Исследователи из Университета штата Массачусетс считают, что более важным может быть достижение темпа в 100 шагов в минуту.

Также тренер рассказал, что для похудения является лучшим - бег или ходьба. По ее словам, как правило, больше калорий сжигает бег. Однако, говорит эксперт, ходьба под наклоном - является еще одним ценным видом кардио.

Вас также могут заинтересовать новости: