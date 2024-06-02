Эксперты советуют совершать прогулки, особенно после того, как вы поедите.

Ходьба имеет много преимуществ, ведь во время нее лучше работает наш мозг, улучшается психическое и опорно-двигательное состояние и физическая форма. Фитнес-эксперт и тренер по ходьбе Джоанна Холл объяснила для The Telegraph, почему ходьба является очень полезной для вашего здоровья.

По ее словам, ходьба повышает частоту сердечных сокращений, заставляя вас дышать быстрее. Она предоставляет все преимущества умеренной аэробной тренировки, избегая при этом воздействия на суставы, которое возникает во время бега трусцой или бега.

"Со временем ходьба улучшит состояние сердечно-сосудистой системы и снизит частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. Ходьба также имеет широкий спектр преимуществ для всего организма, включая улучшение кровеносной системы (сети артерий и вен, которые разносят кровь по всему телу)", - заверила эксперт. Видео дня

Также Джоанна Холл советует гулять после еды, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

"После еды уровень сахара в крови повышается, и поджелудочная железа выделяет инсулин, чтобы снизить его. Даже пятиминутная прогулка может помочь, притупив скачок уровня сахара в крови", - отметила специалист.

По ее словам, нужно, чтобы темп был быстрым, старайтесь делать от 100 до 130 шагов в минуту, чтобы получить наибольшую пользу для здоровья.

Кроме того, ходьба улучшает здоровье костей и суставов, ведь это привлекает мышцы задней части тела, такие как ягодицы, подколенные сухожилия и икроножные мышцы.

"Привлечение этих мышц создает небольшую нагрузку на наши кости. Это стимулирует кости вырабатывать остеобласты (клетки, которые помогают костям расти и оставаться крепкими), улучшая плотность костной ткани и снижая риск остеопороза и переломов", - подчеркнула фитнес-эксперт.

По словам Холл, исследования показывают, что даже короткие прогулки пешком улучшают ваше настроение, ведь ходьба стимулирует парасимпатическую нервную систему (нервы, которые расслабляют тело в периоды стресса) и стимулирует миндалину (часть нервной системы, которая контролирует наши эмоции). Эта комбинация может помочь справиться со стрессом в нашем организме.

"Если вы гуляете возле воды, например, реки, побережья или водопадов, или во время дождя, вы особенно подвергаетесь воздействию отрицательных ионов в воздухе - электрически заряженных молекул, которые могут образовываться под воздействием солнечного света, воды и природы. Люди, которые подвергаются их воздействию, стабильно демонстрируют лучшее психическое состояние, а также лучшие показатели кровяного давления", - добавила тренер.

Следующим преимуществом ходьбы является то, что она защищает ваш мозг. Люди, которые больше ходят, лучше спят, что является важным для сохранения когнитивных функций.

"Когда мы спим, система утилизации отходов нашего мозга включается, удаляя токсины дня, которые нужно утилизировать.Сканирование мозга женщин в менопаузе, которые занимались умеренными физическими упражнениями, в частности быстрой ходьбой, показало, что они имели больше "хорошего" мозгового вещества (необходимого для памяти и познания) по сравнению с теми, кто либо делал высокоинтенсивные упражнения, либо вообще не занимался физическими упражнениями. Считается, что это связано с тем, что ходьба настолько доступна и устойчива, что женщины могут поддерживать эту форму физической активности", - отметила Холл.

Благодаря ходьбе вы можете себя чувствовать моложе. Тратя кучу денег на процедуры по уходу за лицом или массажи, вы должны понять, что это не заменит вам здорового образа жизни.

"Сосредоточение внимания на ходьбе для здоровья действительно может создать оптическую иллюзию того, что вы моложе. Когда вы ходите с поднятой головой и вытянутой спиной, ваша осанка улучшается, и вы стоите прямее", - объяснила эксперт.

Холл подчеркнула, что ходьба, конечно, способствует и похудению. Люди, которые ходят с хорошей техникой, могут потерять вес и несколько сантиметров от своей талии за несколько недель. Они также могут изменить форму тела, ведь их мышцы становятся более подтянутыми и сильными.

Советы для здорового похудения

Специалисты назвали 11 действенных советов, которые помогут похудеть вам на 5 килограммов за месяц. Эксперт советует вместо лифта - выбирать лестницу. Также во время ходьбы стоит ускорять темп, чтобы достичь результата. Кроме того, важным фактором является отслеживание количества шагов.

Также эксперт по бодибилдингу назвал три "низкоинтенсивных" упражнения, которые помогут во время похудения. По его словам, ходьба, езда на велосипеде и йога особенно полезны для тренировки области живота.

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