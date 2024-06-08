Главным за количество шагов, является качество, говорят исследователи.

Вам не понадобится никакое снаряжение во время ходьбы, ведь это вы можете делать где угодно и бесплатно. Если вы ходите для того, чтобы улучшить свою физическую форму, исследователи выяснили, что ваш темп важнее, чем количество шагов, пишет Tom's guide.

Обычно фитнес-тренеры говорят, что нужно ходить 10 тысяч шагов ежедневно, однако эта цифра не является обоснованной ни в одном исследовании. Исследователи из Университета штата Массачусетс считают, что более важным может быть достижение темпа в 100 шагов в минуту.

Также команда проанализировала предыдущие исследования и обнаружила, что темп 100 шагов в минуту можно классифицировать как упражнение умеренной интенсивности для улучшения физической формы и повышения частоты сердечных сокращений.

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Конечно, вы можете не обязательно использовать ходьбу как основную форму кардиотренировок, однако, согласно действующим рекомендациям Министерства здравоохранения и социальных служб США, взрослые должны стремиться к не менее 150 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности, которые распределены в течение недели.

"Поэтому, хотя вам не обязательно отказываться от спокойных осознанных прогулок, время от времени увеличивая темп, вы сможете достичь рекомендованных недельных целей, особенно если вы не являетесь сторонником бега или других аэробных упражнений и предпочитаете прогулки", - советуют в материале.

Кроме того, важно разнообразить свою активность. Специалисты рекомендуют выполнять "упражнения для укрепления мышц умеренной или большей интенсивности, которые задействуют все основные группы мышц, 2 или более дней в неделю".

"Однако это не означает, что вы должны посещать спортзал несколько раз в неделю. Вместо этого вы можете приобрести набор регулируемых гантелей и гирю, а также использовать тренировки с высокоинтенсивным сопротивлением (HIRT), чтобы проработать мышцы и повысить частоту сердечных сокращений для дополнительной кардиотренировки", - подчеркивают в публикации.

Польза ходьбы

Ранее фитнес-эксперт назвала 6 причин, почему ходьба является лучшим физическим упражнением для здоровья человека. Она рассказала, что ходьба повышает частоту сердечных сокращений, заставляя вас дышать быстрее. Также ходьба предоставляет все преимущества умеренной аэробной тренировки, избегая при этом воздействия на суставы.

В свою очередь эксперт рассказал о 3 "низкоинтенсивных" упражнениях, которые помогут вам похудеть. Среди них есть и ходьба.

"Ходьба в быстром темпе, по моему мнению, является доступным и эффективным видом малоинтенсивных упражнений, которые могут помочь в сжигании калорий и способствовать потере жира со всех участков тела, включая область живота", - объяснил специалист по бодибилдингу и консультант Bodybuilding Reviews Надер Кудимат.

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