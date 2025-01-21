Украинцам может грозить штраф и даже заключение, если неправомерно спилить дерево.

У каждого владельца собственного участка наступает время, когда обрезать деревья нужно для здоровья культуры. Но иногда бывает, что растение уже невозможно спасти из-за аварийного состояния. В таком случае его лучше срезать. Однако каждому надо знать, можно ли спилить дерево на своем участке в Украине и не нарушите ли вы закон при этом.

О том, как легально спилить дерево на своем участке, эксклюзивно для УНИАН рассказал юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

Можно ли спилить дерево возле частного дома

По словам юриста, спилить дерево во дворе частного дома в целом не запрещено:

Видео дня

"По общему правилу собственник в пределах своего участка может распоряжаться деревом так, как считает нужным, в том числе и срубать его, если это не повлияет на местную флору и фауну. В целом лицо имеет право распоряжаться своим имущество так, чтобы это не навредило другим.

Однако если дерево на частном участке имеет влияние на местную фауну или флору или без него будет ухудшаться состояние соседнего участка, тогда сруб такого дерева надо согласовать с органом местного самоуправления и с соседями. Нельзя уничтожать деревья, которые входят в Красную Книгу или имеют особый статус, например, являются национальным памятником или объектом культурного наследия и охраняются законом."

Можно ли спилить дерево во дворе многоквартирного дома

Относительно того, как правильно спилить дерево возле многоэтажки, все гораздо сложнее. По словам Сергея Ланкина, в таком случае не получится самовольно срезать дерево:

"Если территория, прилегающая к многоквартирному дому, а также объекты, которые на ней находятся (деревья и вспомогательные сооружения), является общей собственностью всех владельцев квартир, то лучше всего решать судьбу конкретного дерева во время собрания жильцов. В том случае, если жители создали объединение совладельцев многоквартирного дома, то решить судьбу какого-то дерева имеет полномочия его председатель.

Если же придомовая территория является коммунальной собственностью, то и ответственность за состояние деревьев несут коммунальные предприятия. За то, в каком состоянии находятся небольшие деревья, как правило, отвечают управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда, а за растения большого размера - специализированные коммунальные предприятия."

Юрист не советует заниматься самоуправством, поскольку можно получить наказание:

"С точки зрения уголовной ответственности это может быть квалифицировано именно так, поскольку определены ответственные лица, которые занимаются обслуживанием деревьев.

Самоуправство - это 356 статья Уголовного Кодекса Украины. За такое правонарушение грозит штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или исправительные работы на срок до двух лет или пробационный надзор на такой же срок.

Кроме того, незаконная вырубка деревьев и кустарников может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа до 204 гривен (статья 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Если же человек причиняет существенный вред лесному фонду, его могут привлечь к ответственности по ст. 246 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение грозит ограничение свободы на срок до трех лет или даже лишение свободы на такой же срок."

Бывший чиновник рассказала УНИАН, что обычно лицу трудно получить в частную собственность участок, на котором есть какие-то объекты, имеющие особый статус и охраняемые законом.

Вас также могут заинтересовать новости: