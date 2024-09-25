Каждый огородник знает, что уход за садом включает в себя не только обработку деревьев от вредителей и болезней, но и правильные подкормки, и своевременную обрезку. УНИАН расскажет, какие деревья обрезать осенью, а для каких культур лучшим временем окажется весна.
- Зачем нужна осенняя обрезка деревьев
- Какие деревья можно обрезать осенью
- Когда и как обрезать яблоню осенью, что делать со сливой и грушей
Зачем нужна осенняя обрезка деревьев
Важно понимать не только то, какие деревья обрезать осенью, но и для чего это делать. Бездумно подходить к этому вопросу нельзя, как, впрочем, и к любому другому. Обрезать деревья в осенний период необходимо, чтобы:
- улучшить проветривание между ветвями;
- освободить место для солнечных лучей;
- помочь пережить зиму, не накапливая много снега на ветвях;
- снизить риск возникновения заболеваний.
Кроме того, садовники говорят, что те деревья, которые регулярно подвергаются правильной обрезке, дают более качественный и ранний урожай - плоды вырастают крупные, сочные и быстрее, чем у остальных культур.
Какие деревья можно обрезать осенью
Запомните, какие плодовые деревья можно обрезать осенью, чтобы не навредить своему саду - нарушение этих правил приведет к болезням или гибели растений. Первым "разрешенным" деревом оказалась яблоня - осенняя обрезка необходима для формирования красивой и правильной кроны, а также удаления больных побегов.
Опытные огородники советуют, какие плодовые деревья лучше обрезать осенью, кроме яблони, упоминая сливу и грушу. Считается, что именно для этих трех видов плодовых деревьев осенняя обрезка очень важна - если правильно ее провести, то растение лучше переживет зиму, ничем не заболеет, а в следующем сезоне даст богатый урожай.
Когда и как обрезать яблоню осенью, что делать со сливой и грушей
После того как вы выяснили, можно ли обрезать сливу осенью, а также какие еще плодовые деревья нуждаются в осенней обрезке, стоит запомнить несколько правил. Как минимум, определиться, в каком месяце нужно обрезать деревья осенью, чтобы не навредить растениям.
Среди садоводов принято ориентироваться на погодные условия и календарь огородных работ. Перед тем как приступать к обрезке, убедитесь, что:
- все деревья подкормлены и замульчированы;
- листьев больше нет, а опавшие убраны;
- погода сухая и прохладная, осадков нет;
- до наступления заморозков минимум 2-3 недели.
Ориентировочно такой период наступает в Украине в октябре-ноябре, но учитывая погодные аномалии в этом году, лучше действовать "по ситуации".
Запоминайте, как обрезать грушу осенью, а также другие плодовые деревья:
- удалить больные, сломанные и сухие ветви;
- срезать все волчки и полости, которые не плодоносят;
- убрать все ветви, которые растут внутрь, вверх или вниз, а также скрещиваются между собой;
- обработать места срезов заживляющим раствором;
- обрезанные ветки вынести из сада и утилизировать.
Запомните, что ни в коем случае нельзя обрезать у груши, сливы или яблони ветки, растущие перпендикулярно по отношению к стволу. Именно они в итоге дадут больше всего урожая. Также важно пользоваться разными инструментами - и пилой, и секатором. Перед началом работы их нужно заточить и продезинфицировать, чтобы отрезать ровные края у веток и не разносить инфекцию по дереву.