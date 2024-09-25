Осенняя обрезка деревьев имеет свои нюансы и правила.

Каждый огородник знает, что уход за садом включает в себя не только обработку деревьев от вредителей и болезней, но и правильные подкормки, и своевременную обрезку. УНИАН расскажет, какие деревья обрезать осенью, а для каких культур лучшим временем окажется весна.

Зачем нужна осенняя обрезка деревьев

Важно понимать не только то, какие деревья обрезать осенью, но и для чего это делать. Бездумно подходить к этому вопросу нельзя, как, впрочем, и к любому другому. Обрезать деревья в осенний период необходимо, чтобы:

улучшить проветривание между ветвями;

освободить место для солнечных лучей;

помочь пережить зиму, не накапливая много снега на ветвях;

снизить риск возникновения заболеваний.

Кроме того, садовники говорят, что те деревья, которые регулярно подвергаются правильной обрезке, дают более качественный и ранний урожай - плоды вырастают крупные, сочные и быстрее, чем у остальных культур.

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Какие деревья можно обрезать осенью

Запомните, какие плодовые деревья можно обрезать осенью, чтобы не навредить своему саду - нарушение этих правил приведет к болезням или гибели растений. Первым "разрешенным" деревом оказалась яблоня - осенняя обрезка необходима для формирования красивой и правильной кроны, а также удаления больных побегов.

Опытные огородники советуют, какие плодовые деревья лучше обрезать осенью, кроме яблони, упоминая сливу и грушу. Считается, что именно для этих трех видов плодовых деревьев осенняя обрезка очень важна - если правильно ее провести, то растение лучше переживет зиму, ничем не заболеет, а в следующем сезоне даст богатый урожай.

Когда и как обрезать яблоню осенью, что делать со сливой и грушей

После того как вы выяснили, можно ли обрезать сливу осенью, а также какие еще плодовые деревья нуждаются в осенней обрезке, стоит запомнить несколько правил. Как минимум, определиться, в каком месяце нужно обрезать деревья осенью, чтобы не навредить растениям.

Среди садоводов принято ориентироваться на погодные условия и календарь огородных работ. Перед тем как приступать к обрезке, убедитесь, что:

все деревья подкормлены и замульчированы;

листьев больше нет, а опавшие убраны;

погода сухая и прохладная, осадков нет;

до наступления заморозков минимум 2-3 недели.

Ориентировочно такой период наступает в Украине в октябре-ноябре, но учитывая погодные аномалии в этом году, лучше действовать "по ситуации".

Запоминайте, как обрезать грушу осенью, а также другие плодовые деревья:

удалить больные, сломанные и сухие ветви;

срезать все волчки и полости, которые не плодоносят;

убрать все ветви, которые растут внутрь, вверх или вниз, а также скрещиваются между собой;

обработать места срезов заживляющим раствором;

обрезанные ветки вынести из сада и утилизировать.

Запомните, что ни в коем случае нельзя обрезать у груши, сливы или яблони ветки, растущие перпендикулярно по отношению к стволу. Именно они в итоге дадут больше всего урожая. Также важно пользоваться разными инструментами - и пилой, и секатором. Перед началом работы их нужно заточить и продезинфицировать, чтобы отрезать ровные края у веток и не разносить инфекцию по дереву.

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