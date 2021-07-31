Владельцы заведения просто пересмотрели американских фильмов, предполагают критики.

Владельцев паба в Британии на южноамериканскую тематику, названного по имени печально известного колумбийского наркобарона "Эскобар", призвали переосмыслить свой бренд и обвинили в пропаганде террористической деятельности.

Об этом пишет BBC.

На название заведения обратили внимание колумбийцы, проживающие в Ноттингеме.

В баре же заявили, что "Эскобар" – это такая игра слов, а изображение Эскобара посреди зала на самом деле выполнено не по фото известного преступника.

Читайте такжеМассовая гомосексуализация российских спортсменов процветает на гей-Олимпиаде в ТокиоЭскобар был лидером наркокартеля в Колумбии и одним из самых богатых преступников в истории. В течение 1980-х годов он был крупнейшим производителем и дистрибьютором кокаина в мире, на Эскобара в то время приходилось 80% мировой торговли этим наркотиком.

Тысячи людей были убиты во время его террора, прежде чем преступника застрелили в 1993 году. Колумбийца обвиняли в убийствах невинных, изнасиловании детей и молодых девушек и земельном рейдерстве.

Заведение начало работу в декабре, но из-за карантинных ограничений паб открылся только сейчас. Выходцы из Колумбии, обитающих в Британии, сказали, что они "были в шоке, боялись подойти к двери" и что им "противно".

Отмечается, что Эскобар – распространенное имя в Южной Америке, но из-за стилистики и изображения злодея паб ассоциируется именно с лидером наркокартеля.

Критики предположили, что владельцы заведения просто пересмотрели американских фильмов.

Предприниматели в итоге решили уладить конфликт и провести в пабе несколько благотворительных мероприятий для колумбийской общины.

Автор: Иван Бойко