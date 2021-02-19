В один миг девушка лишилась матери и отца своих детей.

В Великобритании 29-летний мужчина ушел к своей теще, пока ее дочь рожала в больнице.

Об этом сообщает The Sun.

Как сообщается, когда 24-летняя Джесс вернулась домой, то обнаружила что ее парень сбежал с ее собственной мамой. Влюбленные переехали в новый дом в 30 милях от брошенной Джесс.

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"Я убита горем, я потеряла все - маму и отца из-за моих детей", - рассказала журналистам Джесс.

Она сообщила, что замечала, как ее парень флиртует и даже недвусмысленно трогает тещу, но не обращала на это внимания.

"Однажды я увидела, что Райан касается ягодиц моей мамы, но он просто сказал, что пытается заставить ее отойти с его пути", - рассказала девушка.

Однажды девушка высказала матери и своему парню подозрения, однако они не отреагировали.

В итоге Райан расстался с Джесс, прислав СМС, пока она была в роддоме.

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Перевод: Екатерина Лиманская