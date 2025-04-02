Для приготовления этого десерта вам понадобится немного ингредиентов.

Рецепт бисквита "Виктория" от Мэри Берри является идеальным сладким угощением, которое можно приготовить для любого. Несмотря на то, что список ингредиентов может показаться простым, такой рецепт имеет один продукт, который является очень важным. Об этом пишет Express.

По словам Мэри Берри, "секрет идеального бисквита" заключается в том, чтобы смешать 225 г маргарина "прямо из холодильника" на медленном огне.

Ингредиенты для приготовления бисквита

4 куриных яйца;

225 г сахарной пудры;

225 г муки высшего сорта;

2 чайные ложки разрыхлителя;

225 г охлажденного маргарина, плюс немного больше для смазывания форм;

клубничный джем;

сахарная пудра для посыпки сверху.

Способ приготовления

Сначала нужно разогреть духовку до 180°C и смазать маргарином две формы для выпечки.

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Далее разбейте яйца в большую миску, добавьте к ним сахар, муку, разрыхлитель и холодную смесь для выпечки.

"Я использовала электрический ручной венчик на низкой скорости, чтобы смешать все до однородной массы, но деревянная ложка тоже подойдет, просто это займет немного больше времени. Для тех, кто использует ручной или настольный миксер, избегайте чрезмерного перемешивания, поскольку это приведет к тому, что ваш пирог разрушится в духовке. Корж будет иметь много воздуха и не сможет сохранить собственную структуру", - посоветовала автор материала Анжела Патроне.

Далее нужно разделить смесь между двумя формами и выровнять верхушки коржей.

Затем поставьте оба коржа на среднюю полку духовки на 30 минут, но проверьте их готовность через 20 минут.

"Вы поймете, что они готовы, когда они станут красивого золотисто-коричневого цвета и начнут отрываться от стенок формы. Если они пружинят при легком нажатии, они готовы. Я оставила бисквиты остывать в формах на 10 минут, а затем выложила их на решетку, чтобы они полностью остыли. После остывания я добавила взбитые сливки на одну сторону и джем на другую, прежде чем собирать и завершить посыпкой сахарной пудрой", - подчеркнула Патроне.

Другие вкусные рецепты

Ранее шеф-повар назвала 4 "золотых правила" для идеально пышной яичницы-болтуньи. Также, по ее словам, для этого нужно использовать один секретный ингредиент.

Также кондитер поделилась "райским" рецептом медовика. По ее словам, на приготовление понадобится около 40 минут плюс время на выпечку.

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