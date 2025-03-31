Соблюдение этих нескольких простых шагов поможет вам добиться яичницы-болтуньи ресторанного качества.

Начать свой день с тарелки пышной и вкусной яичницы-болтуньи - это простой способ добавить белок в свой рацион. Яйца содержат необходимые питательные вещества и дольше сохранят чувство сытости, что может помочь в поддержании здорового и сбалансированного питания.

Как пишет Express, шеф-повар Тейлор Энн Спенсер поделилась техникой, которая позволяет приготовить идеально воздушную яичницу-болтунью ресторанного качества. Для этого нужно следовать нескольким "золотым правилам" и использовать один секретный ингредиент.

1. Вода

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Добавление небольшого количества молока в яйца - это распространенная техника, но Тейлор посоветовала вместо этого использовать воду.

Она объяснила, что как только яйца попадают на сковороду, тепло от сковороды немедленно превращает эту воду в пар и помогает создать пушистую яичницу-болтунью. При этом водянистой яичница может получиться именно в результате добавления молока, поскольку молочные белки готовятся с другой скоростью, чем яичные белки.

2. Сковорода

Для яичницы-болтуньи всегда рекомендуется использовать сковороду с антипригарным покрытием, но Тейлор отмечает, что следует учитывать и размер сковороды. Взбитая яичная смесь должна легко покрывать дно сковороды, не образуя слишком толстого или слишком тонкого слоя.

Для яичницы из трех яиц идеальным размером будет сковорода диаметром 20 сантиметров.

3. Нагрев

Шеф-повар также подчеркнула важность приготовления яиц на среднем огне для пушистой яичницы. Это поможет быстро испарить воду, которую вы ранее добавили, в результате чего получится густая масса.

4. Завершающий этап

Всегда следует убирать яйца из сковороды, когда они все еще выглядят немного влажными, так как они продолжат готовиться после того, как вы их снимете. Если вы подождете, пока они не станут идеально готовыми на сковороде, они будут пережарены к тому времени, как вы их выложите на тарелку, предупреждает шеф-повар.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить нежную яичницу-болтунью по рецепту Джейми Оливера.

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