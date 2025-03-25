Известному британскому кулинару Мэри Берри 24 марта исполнилось 90 лет. Поэтому это хорошая причина, чтобы приготовить классический британский торт-бисквит "Виктория" по ее рецепту, пишет Express.
Ингредиенты для бисквита:
- 225 г маргарина, прямо из холодильника, плюс дополнительно для смазывания;
- 225 г сахарной пудры; 225 г сахарной пудры;
- 4 яйца;
- 225 г муки быстрого подъема;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Ингредиенты для начинки и отделки:
- 370 г клубничного джема;
- 300 мл двойных сливок, взбитых;
- немного сахарной пудры для посыпки.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 °C. Слегка смажьте две формы для бисквитов глубиной 20 см со свободным дном и выстелите его пергаментной бумагой.
Добавьте ингредиенты для бисквита в большую миску и перемешайте миксером до получения однородной массы светлого цвета.
"Распределите смесь по формам и выровняйте верхнюю часть. Выпекать в духовке примерно 25 минут, или пока пирожные хорошо не поднимутся и не станут золотистыми, а также пока они не начнут отходить от стенок формочек. Верхушки куличей должны пружинить, когда на них слегка нажать пальцем", - отмечают в материале.
После чего оставьте пирожные остыть в формочках на несколько минут и проведите мастихином (художественный шпатель для выпечки - УНИАН), чтобы освободить лишние стороны. Переверните коржи, снимите бумагу и оставьте до полного остывания на решетке.
"Выберите корж с лучшим верхом и намажьте его джемом. Второй корж положить на сервировочную тарелку верхом вниз. Осторожно смажьте этот корж взбитыми сливками. Сверху положите второй корж так, чтобы он касался крема стороной с джемом", - продолжают в издании.
В конце посыпьте торт сахарной пудрой и нарежьте на кусочки для подачи.
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