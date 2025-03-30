Торт готовится без раскатки коржей.

Существует много вариантов медовика, однако кондитер Элизабет Нельсон в статье для Southern Living утверждает, что ее рецепт имеет поистине "райский" вкус. Структура коржей напоминает кекс, а крем из сливок, меда и маскарпоне придает торту необычайную нежность.

Этот торт не требует раскатки множества коржей - на приготовление понадобится около 40 минут вашего активного участия плюс время на выпечку. Торт рассчитан на 12 порций.

Ингредиенты:

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Торт:

3 1/2 стакана универсальной муки (здесь и далее используется стакан объемом 250 мл)

2 1/2 ч. л. разрыхлителя

3/4 ч. л. поваренной соли

1/2 ч. л. соды

1 1/4 стакана сахарного песка

1 стакан масла, размягченного

4 крупных яйца комнатной температуры

1/2 стакана меда

1/2 стакана сметаны

1 стакан молока

Крем из маскарпоне и меда:

3/4 стакана меда, плюс еще для полива

1/2 стакана несоленого масла, размягченного

1/4 ч. л. поваренной соли

1 контейнер (220 г) маскарпоне

1 стакан густых взбитых сливок, холодных

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 °С. Две 20-сантиметровые круглые формы для торта выстелите пергаментной бумагой, затем сбрызните маслом.

Смешайте вместе муку, разрыхлитель, соль и пищевую соду.

Взбейте масло и сахар миксером на средней скорости до легкой и пушистой массы, 3–4 минуты. Добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого добавления. Добавьте мед и сметану, взбивая до однородной массы. На низкой скорости миксера добавьте смесь муки попеременно с молоком, хорошо взбивая после каждого добавления.

Равномерно распределите тесто между подготовленными формами и выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока шпажка, вставленная в центр коржей, не выйдет чистой, около 33–38 минут.

Дайте остыть в формах на решетке в течение 10 минут, затем выньте из форм и дайте полностью остыть, около 1 часа.

Чтобы приготовить глазурь, взбейте мед, масло и соль миксером до кремообразной консистенции, около 2 минут. Добавьте маскарпоне, взбивая до однородной массы, около 30 секунд.

Отдельно взбейте холодные сливки до образования жестких пиков, 2–3 минуты. Добавьте взбитую смесь в смесь маскарпоне и аккуратно смешайте.

Срежьте верхушки коржей, чтобы сформировать ровную поверхность. Выложите первый корж на тарелку и распределите около трети крема. Накройте вторым коржом, срезом вниз. Еще треть крема распределите по верху и бокам торта.

Выложите оставшийся крем в кондитерский мешок с наконечником в виде открытой звезды и украсьте верх торта. Поставьте в холодильник на 1 час перед подачей. Полейте медом для украшения.

Ранее известный кулинар поделилась вкусным рецептом шоколадного торта "Захер".

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