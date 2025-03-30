Существует много вариантов медовика, однако кондитер Элизабет Нельсон в статье для Southern Living утверждает, что ее рецепт имеет поистине "райский" вкус. Структура коржей напоминает кекс, а крем из сливок, меда и маскарпоне придает торту необычайную нежность.
Этот торт не требует раскатки множества коржей - на приготовление понадобится около 40 минут вашего активного участия плюс время на выпечку. Торт рассчитан на 12 порций.
Ингредиенты:
Торт:
- 3 1/2 стакана универсальной муки (здесь и далее используется стакан объемом 250 мл)
- 2 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 3/4 ч. л. поваренной соли
- 1/2 ч. л. соды
- 1 1/4 стакана сахарного песка
- 1 стакан масла, размягченного
- 4 крупных яйца комнатной температуры
- 1/2 стакана меда
- 1/2 стакана сметаны
- 1 стакан молока
Крем из маскарпоне и меда:
- 3/4 стакана меда, плюс еще для полива
- 1/2 стакана несоленого масла, размягченного
- 1/4 ч. л. поваренной соли
- 1 контейнер (220 г) маскарпоне
- 1 стакан густых взбитых сливок, холодных
Как приготовить:
Разогрейте духовку до 180 °С. Две 20-сантиметровые круглые формы для торта выстелите пергаментной бумагой, затем сбрызните маслом.
Смешайте вместе муку, разрыхлитель, соль и пищевую соду.
Взбейте масло и сахар миксером на средней скорости до легкой и пушистой массы, 3–4 минуты. Добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого добавления. Добавьте мед и сметану, взбивая до однородной массы. На низкой скорости миксера добавьте смесь муки попеременно с молоком, хорошо взбивая после каждого добавления.
Равномерно распределите тесто между подготовленными формами и выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока шпажка, вставленная в центр коржей, не выйдет чистой, около 33–38 минут.
Дайте остыть в формах на решетке в течение 10 минут, затем выньте из форм и дайте полностью остыть, около 1 часа.
Чтобы приготовить глазурь, взбейте мед, масло и соль миксером до кремообразной консистенции, около 2 минут. Добавьте маскарпоне, взбивая до однородной массы, около 30 секунд.
Отдельно взбейте холодные сливки до образования жестких пиков, 2–3 минуты. Добавьте взбитую смесь в смесь маскарпоне и аккуратно смешайте.
Срежьте верхушки коржей, чтобы сформировать ровную поверхность. Выложите первый корж на тарелку и распределите около трети крема. Накройте вторым коржом, срезом вниз. Еще треть крема распределите по верху и бокам торта.
Выложите оставшийся крем в кондитерский мешок с наконечником в виде открытой звезды и украсьте верх торта. Поставьте в холодильник на 1 час перед подачей. Полейте медом для украшения.
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