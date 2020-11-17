Французская радиостанция принесла извинения после публикации некрологов живых людей, в том числе британской королевы.

Французская радиостанция Radio France Internationale по ошибке опубликовала некрологи живых знаменитостей, включая британскую королеву Елизавету II.

Читайте такжеВ эфире радиостанции Вооруженных сил РФ прозвучало "Слава Украине"В список людей, имена которых упоминались в некрологах, попали также американский киноактер, кинорежиссер, композитор Клинт Иствуд, бразильский футболист Пеле, французская актриса Брижит Бардо, французский бизнесмен Бернар Тапи, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, бывший президент США Джимми Картер и бывший кубинский лидер и глава компартии Кубы Рауль Кастро. Все они в настоящее время живы, передает 112.ua со ссылкой на BBC.

В компании-вещателе объяснили, что "около сотни" черновиков статей были опубликованы "по ошибке" - не только на собственном портале радио, но и на партнерских сайтах, включая Google и Yahoo.

Французская радиостанция принесла извинения после публикации некрологов живых людей, в том числе королевы. По сообщению RFI, к публикации привели "технические проблемы".

"Мы приносим свои извинения всем, кого это касается, и тем, кто следит за нами и доверяет нам", - заявила телеведущая RFI.

Вещательные организации и средства массовой информации часто готовят некрологи, чтобы сразу же опубликовать их после объявления о смерти. Согласно заявлению, проблема возникла, когда RFI переводил свой веб-сайт в другую систему управления контентом.

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Автор: УНИАН