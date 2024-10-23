Шеф-повар и владелец ресторана свежей пасты Pastaio в Лондоне Стиви Парлу поделился своим простым рецептом домашней карбонары.
"Наш главный совет, когда готовите пасту дома, - не выбрасывать всю воду. Чтобы приготовить карбонару, убедитесь, что ваша паста была влажной водой, когда вы перекладываете ее в кастрюлю для гуанчиале. Эта крахмалистая вода добавляет вкуса, помогая соединить макароны и соус вместе. Когда речь заходит о перце, мы рекомендуем использовать горошины перца - они самые лучшие", - советует кулинар, которого цитирует Ехргеѕѕ.
Блюдо рассчитано на четырех человек, а для приготовления нужны:
- яйца - 1 шт;
- пармезан - 15 г;
- пекорино романо - 25 г;
- перец - 0,5 г;
- макароны - 120 г;
- вода от макарон - 100 мл;
- гуанчиале - 50 г.
Смешайте в отдельной тарелке желток, черный перец на натертые сыры. Отварите макароны в подсоленной воде согласно инструкции.
Поджарьте гуанчиале на капле масла до хрустящей корочки. Добавьте туда сваренные макароны и снимите с огня. Пересыпьте яично-сырную смесь на сковородку и воспользуйтесь щипцами, чтобы перемешивать пасту, пока она не станет полностью покрыта соусом. На этом этапе надо добавить воду от макарон для нужной консистенции.
Украсьте черным перцем и тертым пекорино романо.
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