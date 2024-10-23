Блюдо рассчитано на четырех человек.

Шеф-повар и владелец ресторана свежей пасты Pastaio в Лондоне Стиви Парлу поделился своим простым рецептом домашней карбонары.

"Наш главный совет, когда готовите пасту дома, - не выбрасывать всю воду. Чтобы приготовить карбонару, убедитесь, что ваша паста была влажной водой, когда вы перекладываете ее в кастрюлю для гуанчиале. Эта крахмалистая вода добавляет вкуса, помогая соединить макароны и соус вместе. Когда речь заходит о перце, мы рекомендуем использовать горошины перца - они самые лучшие", - советует кулинар, которого цитирует Ехргеѕѕ.

Блюдо рассчитано на четырех человек, а для приготовления нужны:

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яйца - 1 шт;

пармезан - 15 г;

пекорино романо - 25 г;

перец - 0,5 г;

макароны - 120 г;

вода от макарон - 100 мл;

гуанчиале - 50 г.

Смешайте в отдельной тарелке желток, черный перец на натертые сыры. Отварите макароны в подсоленной воде согласно инструкции.

Поджарьте гуанчиале на капле масла до хрустящей корочки. Добавьте туда сваренные макароны и снимите с огня. Пересыпьте яично-сырную смесь на сковородку и воспользуйтесь щипцами, чтобы перемешивать пасту, пока она не станет полностью покрыта соусом. На этом этапе надо добавить воду от макарон для нужной консистенции.

Украсьте черным перцем и тертым пекорино романо.

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