Саше с "ароматом Киева" / фото facebook.com/kyivtourism
Уже скоро туристы, гости столицы и сами киевляне смогут приобрести сувенир с "ароматом Киева".
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Речь идет о декоративном саше "Киевский каштан".
"Аромат изготовлен в форме декоративного саше, имеет свежий и сладкий запах цветов каштана. Саше идеально подходит для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или машины", – разрекламировали сувенир в управлении.
При этом информацию о том, где будут продаваться сувениры, пообещали сообщить позже.
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