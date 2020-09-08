Речь идет о декоративном саше "Киевский каштан".

Уже скоро туристы, гости столицы и сами киевляне смогут приобрести сувенир с "ароматом Киева".

Читайте такжеВ Харькове набор для алкоголя напугал копов, которые перепутали его с боеприпасами (фото, видео)Об этом говорится в сообщении на Facebook-на странице Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.

Речь идет о декоративном саше "Киевский каштан".

"Аромат изготовлен в форме декоративного саше, имеет свежий и сладкий запах цветов каштана. Саше идеально подходит для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или машины", – разрекламировали сувенир в управлении.

При этом информацию о том, где будут продаваться сувениры, пообещали сообщить позже.

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Автор: Катерина Шварц