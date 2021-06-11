В начале пандемии многих работников пришлось уволить.

Финансовые затруднения вынуждает американских рестораторов нанимать на работу роботов. Плата за их аренду дешевле, чем минимальная зарплата официантов, которых роботы способны заменить.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Она может развозить четыре подноса, а обычная официантка – только один. Сейчас там очень не хватает персонала, поэтому она очень помогает», - владелец ресторана.

Взять на работу работа заставил COVID-19. В начале пандемии многих сотрудников пришлось уволить. Ресторан работал только на доставку. Теперь денег нанимать официантов столько, сколько было раньше – у Эндрю не осталось. Вдруг в интернете он наткнулся на обсуждение и арендовал за 2 тысячи долларов в месяц. Робот работает за троих и не устает.

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Автор: Денис Прядко