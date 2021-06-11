Взять на работу робота заставил COVID-19 / скриншот из видео

Финансовые затруднения вынуждает американских рестораторов нанимать на работу роботов. Плата за их аренду дешевле, чем минимальная зарплата официантов, которых роботы способны заменить.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Она может развозить четыре подноса, а обычная официантка – только один. Сейчас там очень не хватает персонала, поэтому она очень помогает», - владелец ресторана.

Взять на работу работа заставил COVID-19. В начале пандемии многих сотрудников пришлось уволить. Ресторан работал только на доставку. Теперь денег нанимать официантов столько, сколько было раньше – у Эндрю не осталось. Вдруг в интернете он наткнулся на обсуждение и арендовал за 2 тысячи долларов в месяц. Робот работает за троих и не устает.

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Автор: Денис Прядко