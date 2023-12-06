Попробуйте очень быстро найти непоседливого петуха на картинке / коллаж с фото УНИАН

Не исключено, что вы наделены уникальной внимательностью, сообразительностью и обладаете непревзойденным зрением. Это просто проверить - найдите на картинке-головоломке непоседливого петуха очень быстро и можете называть себя уникумом.

Только 1% людей способны разыскать домашнюю птицу среди коз за 10 секунд. Это очень интересная задача и сложная, поскольку козы могут очень сильно отвлекать внимание. Кроме того, вы можете потратить драгоценное время на то, чтобы рассмотреть человека, работающего рядом с козами.

Мы вам уже немного помогли - указали на ошибки, которые вы можете допустить. Теперь дело за вами. Если готовы - включайте секундомер и ищите петуха.

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Найдите непоседливого петуха на картинке вовремя / коллаж с фото УНИАН

Не забывайте, что залог успеха - настойчивость, поэтому в случае провала первой попытки просто снова беритесь за дело, но после небольшого перерыва. Дайте передохнуть глазам и мозгу и проанализируйте, из-за чего вам могло не хватить времени.

Теперь мы покажем вам, где на головоломке был петух.

Домашняя птица была недалеко от центра изображения / коллаж с фото УНИАН

Очень запутанная оптическая иллюзия уже опубликована

Во дворе среди сооружений нужно разыскать нескольких кошек, которые изрядно замаскированы. Отмечалось, что за 12 секунд 99% людей не способны разыскать хвостатых на картинке.

Возможно, вы принадлежите к 1% уникумов, которые способны справиться с заданием вовремя, - попробуйте свои силы.

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