Не допускайте некоторых ошибок, и сможете справиться с задачей вовремя.

Не исключено, что вы наделены уникальной внимательностью, сообразительностью и обладаете непревзойденным зрением. Это просто проверить - найдите на картинке-головоломке непоседливого петуха очень быстро и можете называть себя уникумом.

Только 1% людей способны разыскать домашнюю птицу среди коз за 10 секунд. Это очень интересная задача и сложная, поскольку козы могут очень сильно отвлекать внимание. Кроме того, вы можете потратить драгоценное время на то, чтобы рассмотреть человека, работающего рядом с козами.

Мы вам уже немного помогли - указали на ошибки, которые вы можете допустить. Теперь дело за вами. Если готовы - включайте секундомер и ищите петуха.

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Не забывайте, что залог успеха - настойчивость, поэтому в случае провала первой попытки просто снова беритесь за дело, но после небольшого перерыва. Дайте передохнуть глазам и мозгу и проанализируйте, из-за чего вам могло не хватить времени.

Теперь мы покажем вам, где на головоломке был петух.

Очень запутанная оптическая иллюзия уже опубликована

Во дворе среди сооружений нужно разыскать нескольких кошек, которые изрядно замаскированы. Отмечалось, что за 12 секунд 99% людей не способны разыскать хвостатых на картинке.

Возможно, вы принадлежите к 1% уникумов, которые способны справиться с заданием вовремя, - попробуйте свои силы.

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