Хит группы Beatles услышат инопланетяне

Хит легендарной британской группы Beatles «Через вселенную» (Across the Universe) станет первой песней, которая прозвучит в открытом космосе, сообщает агентство NASA. Трансляция песни запланирована на 00.00 по Гринвичу 5 февраля.

Трансляция будет произведена по сети антенн Deep Space Network и приурочена к 40-летнему юбилею записи песни. Сигнал антенны будет направлен на Полярную звезду, расстояние до которой от Земли- 431 световой год.

Бывший член группы Пол Маккартни попросил агентство «передать привет и наилучшие пожелания инопланетянам».

Газета.ру