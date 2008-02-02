Хит группы Beatles услышат инопланетяне
10:25, 02 февраля 2008Курьёзы
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Сигнал будет направлен на Полярную звезду
Хит легендарной британской группы Beatles «Через вселенную» (Across the Universe) станет первой песней, которая прозвучит в открытом космосе, сообщает агентство NASA. Трансляция песни запланирована на 00.00 по Гринвичу 5 февраля.
Трансляция будет произведена по сети антенн Deep Space Network и приурочена к 40-летнему юбилею записи песни. Сигнал антенны будет направлен на Полярную звезду, расстояние до которой от Земли- 431 световой год.
Бывший член группы Пол Маккартни попросил агентство «передать привет и наилучшие пожелания инопланетянам».
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