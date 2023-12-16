"Я знаю, что мне осталось не так уж много времени на свете, но не печалюсь по этому поводу", - отметила она.

93-летняя женщина Розалинд Фокс Соломон рассказала о том, как ей удается оставаться молодой в душе и что помогает ей чувствовать себя удовлетворенной и счастливой, пишет yourtango.com.

5 секретов счастливого долголетия

Пожилая женщина ответила на вопросы блогера, поделившись 5 вещами, которые делают ее жизнь счастливой и радостной даже в столь преклонном возрасте:

Она делает то, что хочет.

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"Я счастлива, потому что делаю то, что хочу. Я могу приехать в парк Вашингтон-сквер и посмотреть на все эти сумасшедшие вещи… Я знаю, что мне осталось не так уж много времени на свете, но не печалюсь по этому поводу... Мое физическое состояние будет только ухудшаться. Но в остальном у меня хорошая жизнь, и я наслаждаюсь ею", - рассказала женщина.

У нее есть своя работа.

Она объяснила, что еще одним источником счастья в ее жизни является работа. Оказалось, что Розалин - фотограф. За свою обширную карьеру в документировании внутренней жизни американцев она получила множество наград, в том числе премию Infinity Award за выдающиеся достижения в 2019 году.

Она участвует в различных проектах.

"Найдите что-то, что очень, очень интересует, и следуйте этому интересу", - отметила женщина.

Для людей старшего возраста или пенсионеров участие в общественной деятельности может быть отличным способом сохранить остроту ума и оставаться социально связанными.

У нее есть близкие друзья.

Женщина призналась, что особую радость ей приносит общение с друзьями и близкими

Она счастлива наедине с собой.

"Будьте счастливы в своей собственной компании", - посоветовала женщина всем. По ее мнению, не менее важно чувствовать себя счастливым наедине с собой.

Напомним, ранее УНИАН писал, что не едят долгожители. Диетологи назвали один запретный тип продуктов.

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