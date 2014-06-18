В харьковском метро сепаратиста "прогнали" выкриками "Слава Україні"

В Харьковской подземке пророссийски настроенный мужчина преклонных лет вступил в гневный диалог с приверженцами единой Украины.

Особенно разозлилась одна из пассажирок. Услышав ругань, вагон взорвался, пишет Харьков. Вгороде. "Слава Україні! Героям слава!", "Одна, єдина, соборна Україна" - начали кричать пассажиры. Сепаратист с фразой: "Растет поколение фашистов" покинул вагон на ближайшей остановке метро. Вслед ему кричали: "Геть!".

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