В харьковском метро сепаратиста "прогнали" выкриками "Слава Україні"

04:34, 18 июня 2014
Курьёзы
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В Харьковской подземке пророссийски настроенный мужчина преклонных лет вступил в гневный диалог  с приверженцами единой Украины.

Особенно разозлилась одна из пассажирок. Услышав ругань, вагон взорвался, пишет Харьков. Вгороде.

"Слава Україні! Героям слава!", "Одна, єдина, соборна Україна" - начали кричать пассажиры.

Сепаратист с фразой: "Растет поколение фашистов" покинул вагон на ближайшей остановке метро. Вслед ему кричали: "Геть!". 

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